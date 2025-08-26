EFTER UHELD I JERNBANEOVERSKÆRING NORDVEST FOR VARDE:
- Vi kan sætte ekstra skiltning op, så vi fjerner enhver tvivl hos trafikanter om, at de nærmere sig en jernbaneoverkørsel, siger Hans Peter Due, konstitueret direktør for Plan og Teknik i Varde.
Dagens uheld ved Henne Stationsby, hvor en traktor og et tog kolliderede, får nu Varde Kommune til at opsætte midlertidig skiltning ved overkørsler uden bom på strækningen mellem Varde Station og Nr. Nebel Station, hvor togoperatører GoCollective står for togdriften
Midlertidig skiltning skal advare ved jernbaneoverkørsler
Tirsdag 26. august 2025 kl: 17:45Af: Jesper Christensen
- Vi kan sætte ekstra skiltning op, så vi fjerner enhver tvivl hos trafikanter om, at de nærmere sig en jernbaneoverkørsel, siger Hans Peter Due, konstitueret direktør for Plan og Teknik i Varde.
Dagens uheld ved Henne Stationsby, hvor en traktor og et tog kolliderede, får nu Varde Kommune til at opsætte midlertidig skiltning ved overkørsler uden bom på strækningen mellem Varde Station og Nr. Nebel Station, hvor togoperatører GoCollective står for togdriften
Varde Kommune er i forvejen i dialog med Banedanmark, Vestbanen og øvrige myndigheder på strækningen for at styrke sikkerheden. Flere af disse tiltag har dog et længere tidsperspektiv.
Derfor sætter Varde Kommune i løbet af denne uge midlertidig skiltning op, der opfordrer trafikanter til at udvise særlig opmærksomhed, hvilket det fremgår af Færdselsloven, at man som trafikant er forpligtet til.
- Dagens ulykke viser, at vi har en udfordring, som kræver hurtig handling. Vi har en god dialog med Banedanmark og de øvrige myndigheder om løsninger, men vi har brug for handling nu, så vi undgår flere ulykker, siger Hans Peter Due, der er konstitueret direktør for Plan og Teknik i Varde Kommune.
- Vi kan som kommune ikke gøre noget ved selve overkørslerne, men vi kan sætte ekstra skiltning op, så vi fjerner enhver tvivl hos trafikanter om, at de nærmere sig en jernbaneoverkørsel, siger han videre.
