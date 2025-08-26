Midlertidig skiltning skal advare ved jernbaneoverkørsler

EFTER UHELD I JERNBANEOVERSKÆRING NORDVEST FOR VARDE:

Tirsdag 26. august 2025 kl: 17:45

Af: Jesper Christensen - Vi kan sætte ekstra skiltning op, så vi fjerner enhver tvivl hos trafikanter om, at de nærmere sig en jernbaneoverkørsel, siger Hans Peter Due, konstitueret direktør for Plan og Teknik i Varde.

Varde Kommune er i forvejen i dialog med Banedanmark, Vestbanen og øvrige myndigheder på strækningen for at styrke sikkerheden. Flere af disse tiltag har dog et længere tidsperspektiv.









Derfor sætter Varde Kommune i løbet af denne uge midlertidig skiltning op, der opfordrer trafikanter til at udvise særlig opmærksomhed, hvilket det fremgår af Færdselsloven, at man som trafikant er forpligtet til.









- Dagens ulykke viser, at vi har en udfordring, som kræver hurtig handling. Vi har en god dialog med Banedanmark og de øvrige myndigheder om løsninger, men vi har brug for handling nu, så vi undgår flere ulykker, siger Hans Peter Due, der er konstitueret direktør for Plan og Teknik i Varde Kommune.









- Vi kan som kommune ikke gøre noget ved selve overkørslerne, men vi kan sætte ekstra skiltning op, så vi fjerner enhver tvivl hos trafikanter om, at de nærmere sig en jernbaneoverkørsel, siger han videre.













© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.