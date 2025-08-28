Energiselskab: Man skal sidde klar ved tasterne

PULJE TIL GRØN OMSTILLING AF TUNG VEJTRANSPORT 2025:

Torsdag 28. august 2025 kl: 13:53

- Sidste år så vi, at de 75 millioner kroner i puljen blev revet væk på få minutter. I år er beløbet større, men pengene bliver stadig delt ud efter først-til-mølle-princippet, siger Peter Hartmann, der er kommerciel direktør i NRGi Elcon.









Hos elinstallatørvirksomheden NRGi Elcon, der er en del af energi- og rådgivningskoncernen NRGi, oplever man stor interesse fra både vognmænd og virksomheder med egne flåder, der vil i gang med at elektrificere. For mange af dem er det ikke længere et spørgsmål om hvis, men hvornår de skifter til elektriske alternativer.









- Vi mærker tydeligt, at interessen er steget markant i år. Flere virksomheder efterspørger rådgivning om, hvordan de kan komme i gang med elektrificeringen. For dem handler det ikke kun om at styrke den grønne profil, men i høj grad også om økonomi, driftssikkerhed og at leve op til de nye krav, der er på vej, siger Peter Hartmann.









Praktiske og økonomiske overvejelser vejer tungest

For mange virksomheder er omstillingen af deres bilflåde i høj grad et spørgsmål om praktiske og økonomiske overvejelser - temaer, der går igen, når Peter Hartmann taler med virksomhederne.









- Det er nogle af de ting, vi hører igen og igen i samtalerne med virksomhederne. Når de ser på el-lastbiler, handler det blandt andet om lavere driftsomkostninger, færre serviceudgifter og muligheden for at kombinere ladeløsninger med solceller og batterier, lyder det fra Peter Hartmann, der tilføjer, at virksomhederne samtidig møder nye krav, der trækker i retning af elektrificering.









- Når der indføres emissionsfrizoner i de store byer, og når vejafgiften for diesellastbiler stiger, så er vognmænd og andre virksomheder nødt til at tænke elektrificering af transporten ind. Samtidig ser vi, at både kommuner og store samarbejdspartnere stiller krav om CO2-reduktioner i transportløsningerne. Det betyder, at elektrificeringen af transporten i dag er blevet en nødvendighed, påpeger han.









Peter Hartmann understreger, at selvom der i år er afsat 352 millioner kroner i puljen til omstilling af tung transport, skal man ikke vente for længe med at søge, hvis man vil gøre sig forhåbninger om at få del i midlerne.









- Sidste år så vi, at de 75 millioner kroner i puljen blev revet væk på få minutter. I år er beløbet større, men pengene bliver stadig delt ud efter først-til-mølle-princippet. Så jeg kan kun anbefale, at man har forberedt sig og sidder klar ved tasterne 3. september klokken 10, hvis man vil have en chance for at få tilskud, siger Peter Hartmann.









NRGi er en landsdækkende energi- og rådgivningskoncern, der er et forbrugerejet andelsselskab med 235.000 andelshavere

NRGi beskæftiger 1.600 medarbejdere









