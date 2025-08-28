Tiptrailer er hentet til Skjern
Torsdag 28. august 2025 kl: 13:24Af: Redaktionen
Lastas i Hedensted har fornyligt leveret en ny fire-akslet grus tiptrailer med et rumindhold i kassen på 37 kubikmeter til Vognmand Kim Christensen, Skjern ApS. Den nye triptrailer er blandt andet forsynet med automatisk Eco-Top rullepresenning
Om den fire-akslede Kel-Berg tiptrailer:
Chassisopbygning:
- Længdevanger opsvejst i boks-profil
- Stærke tværvanger og forstærkninger
- Lukket cyklistværn i begge sider i 600 mm højde
- Plastikbeklædt underkøringskofanger
- Kost- og skovlebeslag, monteret i højre side
- Stigebeslag inklusiv en tre-meter stige i højre side over akslerne
- Luftstyret vibrator monteret under tipkassen
- Bred tågebaglygte
- Alu-dørkplade på hver side af tip-stemplet
- Fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser. Første aksel er med løftefunktion, mens fjerde aksel er selvstyrende og med løftefunktion
- Kel-Berg sikkerhedspakke med tilt-alarm og dumperventil
Kasse-opbygning:
- Indvendig, tophængt bagklap med pneumatisk åbne- og lukkesystem monteret med 3/2-ventil for automatisk åbning
- Bagklap forstærket med Hardox-stålplade de nederste 600 mm
- Bund fremstillet af 7 mm alu-plade i speciel slidstærk kvalitet
- Sider fremstillet i 40 mm indvendigt forstærkede alu-planker
- Bund og sider er beklædt med Okulen Premium Blue-kunststof, der kun er godkendt til kold transport. Kanterne er afsluttet med en alu-vinkel
Den nye trailer er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.
