Tiptrailer er hentet til Skjern

Torsdag 28. august 2025 kl: 13:24

Om den fire-akslede Kel-Berg tiptrailer:





Chassisopbygning:

Længdevanger opsvejst i boks-profil

Stærke tværvanger og forstærkninger

Lukket cyklistværn i begge sider i 600 mm højde

Plastikbeklædt underkøringskofanger

Kost- og skovlebeslag, monteret i højre side

Stigebeslag inklusiv en tre-meter stige i højre side over akslerne

Luftstyret vibrator monteret under tipkassen

Bred tågebaglygte

Alu-dørkplade på hver side af tip-stemplet

Fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser. Første aksel er med løftefunktion, mens fjerde aksel er selvstyrende og med løftefunktion

Kel-Berg sikkerhedspakke med tilt-alarm og dumperventil

Kasse-opbygning:

Indvendig, tophængt bagklap med pneumatisk åbne- og lukkesystem monteret med 3/2-ventil for automatisk åbning

Bagklap forstærket med Hardox-stålplade de nederste 600 mm

Bund fremstillet af 7 mm alu-plade i speciel slidstærk kvalitet

Sider fremstillet i 40 mm indvendigt forstærkede alu-planker

Bund og sider er beklædt med Okulen Premium Blue-kunststof, der kun er godkendt til kold transport. Kanterne er afsluttet med en alu-vinkel

Den nye trailer er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.





