Torsdag 28. august 2025 kl: 13:24
Af: Redaktionen

Tiptrailer er hentet til Skjern

Lastas i Hedensted har fornyligt leveret en ny fire-akslet grus tiptrailer med et rumindhold i kassen på 37 kubikmeter til Vognmand Kim Christensen, Skjern ApS. Den nye triptrailer er blandt andet forsynet med automatisk Eco-Top rullepresenning

Om den fire-akslede Kel-Berg tiptrailer:

Chassisopbygning:
  • Længdevanger opsvejst i boks-profil
  • Stærke tværvanger og forstærkninger
  • Lukket cyklistværn i begge sider i 600 mm højde
  • Plastikbeklædt underkøringskofanger
  • Kost- og skovlebeslag, monteret i højre side
  • Stigebeslag inklusiv en tre-meter stige i højre side over akslerne
  • Luftstyret vibrator monteret under tipkassen
  • Bred tågebaglygte
  • Alu-dørkplade på hver side af tip-stemplet
  • Fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser. Første aksel er med løftefunktion, mens fjerde aksel er selvstyrende og med løftefunktion
  • Kel-Berg sikkerhedspakke med tilt-alarm og dumperventil
 
Kasse-opbygning:
  • Indvendig, tophængt bagklap med pneumatisk åbne- og lukkesystem monteret med 3/2-ventil for automatisk åbning
  • Bagklap forstærket med Hardox-stålplade de nederste 600 mm 
  • Bund fremstillet af 7 mm alu-plade i speciel slidstærk kvalitet 
  • Sider fremstillet i 40 mm indvendigt forstærkede alu-planker 
  • Bund og sider er beklædt med Okulen Premium Blue-kunststof, der kun er godkendt til kold transport. Kanterne er afsluttet med en alu-vinkel
           
Den nye trailer er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.




