- Lavere aktivitetsniveau i samfundet påvirkede resultatet hos grønlandsk rederi

Mandag 25. august 2025 kl: 14:00

Aktiviterne hos Royal Arctic Line A/S er tæt forbundet med det generelle aktivitetsniveau i det grønlandske samfund, hvor der er blevet afsluttet flere større anlægs- og byggeprojekter samtidig med, at der har været et fald i aktiviteten inden for fiskeriet. De faldende godsmængder har også sat deres præg på resultatet for årets første seks måneder.

Hos Royal Arctic Line A/S peger man på, at mængderne til bygge- og anlægssektoren er normaliseret efter flere år med meget høj aktivitet.









Ud over lavere fangstmængder i fiskeriet, der er en central drivkraft for især sydgående fragt, har ændrede emballagestrømme medført et fald i returtransporten, hvilket yderligere har påvirket de interne fragtmængder negativt.









RAL-koncernens samlede indtægter i første halvår af 2025 faldt med 30 millioner kroner, hvilket svarer til en nedgang på 7 procent i forhold til samme periode sidste år. Samtidig fik RAL reduceret de fragtrelaterede omkostninger med 10 millioner kroner sammenlignet med 2024.









Selvom fragtmængder og omsætning faldet, opnåede RAL driftsresultatet (EBITDA) i årets første halvår på 7 millioner kroner, hvilket var en stigning på 11 millioner kroner sammenlignet med samme periode året før. RAL's ledelse peger på, at udviklingen afspejler en effektiv omkostningsstyring i et marked præget af lavere aktivitet.









Som følge af udviklingen justerer RAL sine forventningerne til 2025, så selskabet nu venter et fald på fem procent i nordgående og interne fragtmængder sammenlignet med det oprindelige budget.









Omsætningen for koncessioneret gods forventes at lande på mellem 35 og 40 millioner kroner under det budgetterede niveau.









RAL's datterselskab, Arctic Umiaq Line A/S, har siden 2024 tilpasset sin strategi, så passagerskibet Sarfaq Ittuk igen sejler efter den oprindelige sejlplan. For at understøtte den fortsatte drift har Naalakkersuisut stillet en underskudsgaranti til selskabet.









Royal Arctic Line A/S forventer et resultat før skat for hele 2025 på mellem 1 og 10 millioner kroner.