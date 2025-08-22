Togene kører langsommere gennem jernbaneoverskæringer uden bomme

TOG-OPERATØR OG BANEEJER:

Fredag 22. august 2025 kl: 11:00

Resultatet er, at togene på jernbanen mellem Tinglev og Sønderborg, skal køre langsommere, når de passerer de seks jernbaneoverskæringer på strækningen, der er udstyret med advarselsanlæg med lyd og lys, men endnu ikke er blevet opgraderet med bomme. Derudover bliver beplantningen ved overskæringerne beskåret, så udsynet forbedres, der opsættes nye skilte, og der etableres rumleriller i vejene.









Hastigheden gennem overkørslerne bliver sat ned fra 100 kilometer i timen til 70 kilometer i timen. Det vil halvere bremselængden og give lokomotivføreren mere tid til at reagere, hvis der er biler eller mennesker i overkørslen, selv om advarselsanlægget er i gang.









- Vi er alle meget berørt af de to ulykker, der med kort tids mellemrum har været i to overkørsler på strækningen. Banedanmark og DSB er derfor her og nu blevet enige om, at togene sætter hastigheden ned i overkørslerne til 70 kilometer i timen. Det sker, mens vi gennemfører en grundig analyse af, hvilke tiltag der er behov for frem til, at overkørslerne som planlagt får bomanlæg i første halvår 2027, siger Martin Harrow, der er sikkerhedschef i Banedanmark.









Banedanmark har beskåret beplantningen i overkørslerne yderligere, så udsynet forbedres. Tre af overkørslerne - dem på Kådnervej, Visgårdvej og Kærvej - bliver desuden overvåget i en periode for at sikre, at driften er som den skal være, og advarselsanlæggene ikke tænder, når der ikke kommer tog.









- Vores kunders og medarbejderes sikkerhed har altid højeste prioritet. Derfor bakker vi fuldt op om de her tiltag, der nu iværksættes for at øge sikkerheden. At sænke hastigheden midlertidigt gennem overkørslerne vil skabe mere tryghed for både vores passagerer og vores lokomotivførere indtil, der hurtigst muligt kan etableres mere permanente løsninger. Vi forsætter arbejdet med både Banedanmark og kommunerne for at finde de mest effektive løsninger ovenpå den forfærdelige ulykke sidste uge, der stadig berører os alle dybt, siger Per Schrøder, der er driftsdirektør i DSB.









Banedanmark har samtidig været i dialog med Aabenraa og Sønderborg kommuner om blandt andet rumleriller og skiltning i forbindelse med overkørslerne. Begge kommuner er i gang med at opsætte skilte og etablere rumleriller ved de seks overkørsler.

