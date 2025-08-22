Skib stødte på grund - kaptajn fik bøde
Fredag 22. august 2025 kl: 09:23Af: Redaktionen
Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi fik torsdag formiddag klokken 10.30 en anmeldelse fra Forsvarskommandoen om, at et udenlandsk skib var stødt på grund i havnen i Nykøbing
Grundstødningen var ikke indberettet rettidigt til myndighederne, så kaptajnen - en 48-årig udenlandsk mand - blev sigtet for overtrædelse af søloven og fik en bøde på 10.000 kroner, som han betalte på stedet.
