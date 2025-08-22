Fire-akslet lastbil er bygget op med kran og hejs
Fredag 22. august 2025 kl: 10:01Af: Redaktionen
Volvo Trucks Center i Holbæl leverede i sommer en ny fire-akslet Volvo FH 540 Aero 8x4 med sovekabine til vognmand Carsten Nielsen i Kalundborg. Den nye fire-akslede Volvo FH, der har Volvo Dynamic Steering, er bygget op med en HMF 2820-kran og wirehejs hos HMF i Roskilde
Lidt om den fire-akslede Volvo FH 540 Aero:
- I-shift gearkasse
- Luftaffjedring på alle fire aksler
- Volvo Dynamic Steering
- Krybegear
- My Truck-app
- Work remote
HMF Roskilde har stået for opbygning med HMF 2820 kran og wirehejs, mens lakering af chassis/opbygning er udført af BL Lakering i Ringsted.
Bilen er solgt og leveret af salgschef Peter Hansen, mens slutklargøringen er udført af opbyggerteamet hos Volvo Truck Center i Holbæk.
