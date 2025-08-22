Fire-akslet lastbil er bygget op med kran og hejs

Fredag 22. august 2025 kl: 10:01

Lidt om den fire-akslede Volvo FH 540 Aero:

I-shift gearkasse

Luftaffjedring på alle fire aksler

Volvo Dynamic Steering

Krybegear

My Truck-app

Work remote

HMF Roskilde har stået for opbygning med HMF 2820 kran og wirehejs, mens lakering af chassis/opbygning er udført af BL Lakering i Ringsted.









Bilen er solgt og leveret af salgschef Peter Hansen, mens slutklargøringen er udført af opbyggerteamet hos Volvo Truck Center i Holbæk.

