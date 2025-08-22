Mand i bil fik hjertestop - og fik hurtig hjælp
Fredag 22. august 2025 kl: 09:51Af: Redaktionen
Midt- og Vestsjællands Politi har indstillet tre personer til en dusør for deres hurtige hjælp til en 76-årig mand, der havde fået hjertestop i sin bil, mens han sad i sin bil på Roskildevej i Solrød syd for København
Midt- og Vestsjællands Politi skriver i døgnrapporten torsdag, at flere vidner trådte resolut til. En person slog bilruden ind, en anden sørgede for at skærme for forbipasserende, mens en tredje person ydede førstehjælp. Det lykkedes personerne at få gang i mandens hjerte igen, hvorefter han blev fragtet til hospitalet med politieskorte.
De tre personer, der på stedet ydede førstehjælp, er af politiet blevet indstillet til dusør for deres resolutte handling.
