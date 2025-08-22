Mand i bil fik hjertestop - og fik hurtig hjælp

Fredag 22. august 2025 kl: 09:51

Midt- og Vestsjællands Politi skriver i døgnrapporten torsdag, at flere vidner trådte resolut til. En person slog bilruden ind, en anden sørgede for at skærme for forbipasserende, mens en tredje person ydede førstehjælp. Det lykkedes personerne at få gang i mandens hjerte igen, hvorefter han blev fragtet til hospitalet med politieskorte.









De tre personer, der på stedet ydede førstehjælp, er af politiet blevet indstillet til dusør for deres resolutte handling.

