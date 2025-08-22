Sydvestjysk kommune skærper fokus på sikkerheden ved jernbaneoverkørsler

Fredag 22. august 2025 kl: 10:42

Af: Redaktionen Varde Kommune har skærpet fokus på ubevogtede jernbaneoverkørsler som denne på Over Fiddevej ved Henne Stationsby.

Varde Kommune har det seneste halve år, i samarbejde med Banedanmark og Vestbanen, arbejdet med at højne trafiksikkerheden langs Vestbanen. Det er sket ved at nedlægge enkelte ubevogtede overkørsler og opgradere andre med bomanlæg. Samtidig er skiltning og forvarsling forbedret på flere strækninger.









Enkelte overkørsler fortsat uden bomme

Selvom arbejdet med at sikre overkørslerne er i gang, er der fortsat fem overkørsler på Vestbanen mellem Varde Station og Nr. Nebel Station uden bomanlæg. Her er Varde Kommune i gang med at vurdere, om der skal iværksættes yderligere tiltag såsom rumlestriber og lokale hastighedsnedsættelser for at højne sikkerheden.









På baggrund af vurderingen vil Varde Kommune beslutte, hvilke konkrete forbedringer der kan gennemføres på kort sigt.









- Vi har løbende forbedret og sikret vores strækninger og overkørsler i Varde Kommune, men det er klart, at når der sker en tragisk ulykke som den i Sønderjylland, så skal vi se os selv efter i sømmene. Vi skal sikre størst mulig tryghed og opmærksomhed for trafikanterne ved de overkørsler, hvor der fortsat ikke er bomme, siger Hans Peter Due, der er konstitueret direktør for Plan og Teknik i Varde Kommune.













© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.