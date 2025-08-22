Norsk pakkedistributør er vokset med knap 30 procent i Danmark

Fredag 22. august 2025 kl: 09:34

Antallet af pakker til både udleveringssteder og hjemmelevering er vokset markant, og Danmark skiller sig ud som det land i koncernen med den højeste procentvise vækst.









- Danmark er et lille land, men med rigtig mange nethandlende. Vi oplevede en stor stigning i pakkevolumen under julehandlen sidste år, og den vækst er bare fortsat, siger Bjarne Lauritsen, der er driftsdirektør for Bring Danmark A/S.









Posten Bring AS oplyser videre, at pakkemængderne i Sverige er vokset med 8 procent i første halvår i å sammenholdt med damme periode sidste år.









Skifter til el

I løbet af årets første halvår har Bring omstillet en større den af bilflåden til el-drift. I januar bestilte Bring eksempelvis 21 nye el-drevne varebiler, og før sommeren satte Bring Danmark sin første tunge el-lastbil i drift på de danske veje.









Bring Danmark A/S er en del af den statsejede norske koncern, Posten Bring AS. For koncernen endte det justerede driftsresultat i første halvår af 2025 på 482 millioner norske kroner, hvilket var en forbedring på 280 millioner norske kroner sammenlignet med samme periode sidste år.

