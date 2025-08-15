Redaktion   •   Abonnement   •   Nyhedsmail   •   Annoncering   •   Skriv din egen nyhed   •   Websider og PR   •   Hjælp   •   Transportjob
NYREGISTREREDE LASTBILER OVER 16 TON:

15 procent var elektriske i juli

Fredag 15. august 2025 kl: 10:36
Af: Jesper Christensen

Ud af de 127 nye lastbiler over 16 tons, som blev registreret i Danmark i juli, var de 19 batteri-elektriske. Det betyder, at 15 procent af de nyregistrerede lastbiler i juli i år var elektriske

Volvo Trucks fik nyregistreret 10 batteri-elektriske lastbiler juli, mens Mercedes-Benz fik nyregistreret 7. MAN og Scania noterede sig hvor hver en enkelt nyregistreret batterielektrisk lastbil.


Ser man på, hvor stor en andel, de batteri-elektriske lastbiler udgjorde af det samlede antal nyregistrerede lastbiler hos de forskellige mærker, topper Mercedes-Benz listen. Her udgjorde de batterielektriske lastbiler 58,3 procent, mens de hos Volvo Trucks udgjorde 29,4 procent. Hos MAN udgjorde de 8,3 procent, mens de hos Scania udgjorde 1,6 procent.



Nyregistrerede lastbiler over 16 ton

Mærke

Juli 2025

Alle drivliner

Elektriske drivliner

Andel elektriske

Volvo Trucks

34

10

29,4

Mercedes-Benz

12

7

58,3

MAN

12

1

8,3

Scania

62

1

1,6

DAF

4

0

0

Renault Trucks

2

0

0

Iveco

1

0

0

Ford Trucks

0

0

0

I alt

127

19

15,0

(Kilde: Bilstatistik.dk)



© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

