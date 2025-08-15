NYREGISTREREDE LASTBILER OVER 16 TON:
Ud af de 127 nye lastbiler over 16 tons, som blev registreret i Danmark i juli, var de 19 batteri-elektriske. Det betyder, at 15 procent af de nyregistrerede lastbiler i juli i år var elektriske
Fredag 15. august 2025 kl: 10:36Af: Jesper Christensen
Ud af de 127 nye lastbiler over 16 tons, som blev registreret i Danmark i juli, var de 19 batteri-elektriske. Det betyder, at 15 procent af de nyregistrerede lastbiler i juli i år var elektriske
Volvo Trucks fik nyregistreret 10 batteri-elektriske lastbiler juli, mens Mercedes-Benz fik nyregistreret 7. MAN og Scania noterede sig hvor hver en enkelt nyregistreret batterielektrisk lastbil.
Ser man på, hvor stor en andel, de batteri-elektriske lastbiler udgjorde af det samlede antal nyregistrerede lastbiler hos de forskellige mærker, topper Mercedes-Benz listen. Her udgjorde de batterielektriske lastbiler 58,3 procent, mens de hos Volvo Trucks udgjorde 29,4 procent. Hos MAN udgjorde de 8,3 procent, mens de hos Scania udgjorde 1,6 procent.
Nyregistrerede lastbiler over 16 ton
Mærke
Juli 2025
Alle drivliner
Elektriske drivliner
Andel elektriske
Volvo Trucks
34
10
29,4
Mercedes-Benz
12
7
58,3
MAN
12
1
8,3
Scania
62
1
1,6
DAF
4
0
0
Renault Trucks
2
0
0
Iveco
1
0
0
Ford Trucks
0
0
0
I alt
127
19
15,0
(Kilde: Bilstatistik.dk)
