15 procent var elektriske i juli

NYREGISTREREDE LASTBILER OVER 16 TON:

Fredag 15. august 2025 kl: 10:36

Volvo Trucks fik nyregistreret 10 batteri-elektriske lastbiler juli, mens Mercedes-Benz fik nyregistreret 7. MAN og Scania noterede sig hvor hver en enkelt nyregistreret batterielektrisk lastbil.









Ser man på, hvor stor en andel, de batteri-elektriske lastbiler udgjorde af det samlede antal nyregistrerede lastbiler hos de forskellige mærker, topper Mercedes-Benz listen. Her udgjorde de batterielektriske lastbiler 58,3 procent, mens de hos Volvo Trucks udgjorde 29,4 procent. Hos MAN udgjorde de 8,3 procent, mens de hos Scania udgjorde 1,6 procent.













Nyregistrerede lastbiler over 16 ton Mærke Juli 2025 Alle drivliner Elektriske drivliner Andel elektriske Volvo Trucks 34 10 29,4 Mercedes-Benz 12 7 58,3 MAN 12 1 8,3 Scania 62 1 1,6 DAF 4 0 0 Renault Trucks 2 0 0 Iveco 1 0 0 Ford Trucks 0 0 0 I alt 127 19 15,0

(Kilde: Bilstatistik.dk)

© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.