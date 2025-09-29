Færgerederi skal drive ro/pax-terminal de næste 50 år

Mandag 29. september 2025 kl: 12:09

Stena Line og Frederikshavn har en fælles historie, der går tilbage til begyndelsen af 1960’erne. Men den nye aftale sikrer det svenske færgerederi sin tilstedeværelse i byen på østkysten af Vendsyssel.









- Takket være en tæt og konstruktiv dialog med Frederikshavn Kommune og havnen fortsætter vi med at styrke vores historisk tætte relation og sikre en stabil fremtid sammen, siger Carl-Johan Hellner, der er COO Ports & Terminals og Head of Group Strategy hos Stena Line.









Han fremhæver, at den langsigtede aftale skaber rammerne for en infrastruktur, der kan være grundlaget for bæredygtig handel, vækst og beredskab.









- Det glæder mig, at vi har indgået en 50-årig aftale med Stena Line. Det skaber tryghed og langsigtede muligheder for både havnen og hele Frederikshavn. Det er et stærkt signal om tillid og fælles ambitioner, siger borgmester Karsten Thomsen (S) i Frederikshavn Kommune.









Den nye aftale indebærer en udvidelse af Stena Lines brugsret og operative drift i færgehavnen samt, at Stena Line bliver forhandlingspart for andre eksterne kunder med behov for havnetjenester.









I løbet af de kommende år flyttes Stena Lines terminaler for både Danmark- og Tysklandstrafikken fra centrum af Göteborg til Arendal Havn. Aftalen med Frederikshavn Kommune, der gælder de næste 50 år, kan derfor betragtes som en parallel satsning, der understøtter rederiets langsigtede strategi.









- Arendal er en investering i fremtidens passager- og fragtruter, hvor en tilsvarende langsigtet satsning i Frederikshavn er en nødvendighed. Jeg er meget glad for, at Frederikshavn Kommune anerkender vigtigheden af langsigtet planlægning, og at vi sammen skaber rammerne for et fortsat langvarigt samarbejde samt for handel, turisme og beredskab, siger Niclas Mårtensson, der er administrerende direktør i Stena Line.









Mellem Danmark og Sverige opererer Stena Line i dag på ruten Frederikshavn-Göteborg med skibene »Stena Danica« og »Stena Jutlandica« og har har tre til fire daglige afgange i begge retninger. Ud over ruten Frederikshavn-Göteborg sejler Stena Line også mellem Grenaa og Halmstad.









Om Stena Line:

Stena Line er et af Europas store færgerederier med 40 skibe og 20 ruter i Nordeuropa og Middelhavet, som årligt gennemfører i omkring 25.700 sejladser

Stena Line er en del af det europæiske logistiknetværk og tilbyder intermodale fragtløsninger ved at kombinere transporter på jernbane, vej og hav

Stena Line har også en omfattende passagertrafik med sine færger

Stena Line, der er familieejet og grundlagt i 1962, har hovedkontor i Göteborg og omkring 6.200 ansatte

Omsætningen ligger på knap 20 milliarder svenske kroner





