Den danske stat ejer nu Københavns Lufthavne A/S
Tirsdag 30. september 2025 kl: 12:47Af: Jesper Christensen
EU-Kommissionen godkendte 16. juli, at Staten overtager den kontrollerende andel i Københavns Lufthavne A/S. Betingelserne for købet af Københavns Lufthavne A/S blev dermed opfyldt, og transaktionen er tirsdag blevet gennemført og afsluttet. Dermed er Staten igen hovedaktionær i lufthavnen
Den danske stat ejer via Finansministeriet ejer nu omkring 98,6 procent af aktierne i Københavns Lufthavne A/S. Den resterende del af aktierne ejes først og fremmest af private minoritetsaktionærer.
- Vi er tilfredse med et ejerskab, der sikrer, at Danmark også i fremtiden har en stærk international lufthavn, der bidrager væsentligt til Danmarks internationale tilgængelighed, siger Lars Nørby Johansen, der er bestyrelsesformand for Københavns Lufthavne A/S.
- Som en af Danmarks største arbejdspladser er det afgørende, at vi har en ansvarlig og langsigtet ejerkreds, der sikrer, at Danmark har en lufthavn, der også i fremtiden bidrager positivt til den danske økonomi, fortsætter han.
Københavns Lufthavne A/S vil snarest indkalde til en ekstraordinær generalforsamling til valg af nye bestyrelsesmedlemmer.
I 1990 vedtog Folketinget en lov, der åbnede for, at Københavns Lufthavne A/S blev dannet som selskab og ejer af lufthavnene på Amager og ved Roskilde. Samtidig fik trafikministeren bemyndigelse til at sælge 25 procent af aktierne. Bemyndigelse blev udnyttet i 1994, hvor Københavns Lufthavne A/S blev børsnoteret og 25 procent af aktierne solgt til en bred ejerkreds. I 1996 blev Statens ejerandel reduceret til 51 procent.
I april 2000 tiltrådte et flertal i Finansudvalget med undtagelse af Enhedslisten, at Staten kunne reducere sin ejerandel til 33,8 procent, hvilket skete gennem et aktiesalg i efteråret 2000.
Ind til slutningen af 2024, hvor ATP indgik en aftale om at sælg sin aktiepost i Københavns Lufthavne A/S til Staten, var Statens andel af aktierne knap 40 procent.
© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Den danske stat ejer nu Københavns Lufthavne A/S
- Trafikstyrelsen informerer om dispensation for droneforbud
- Myndighederne lukker luftrummet lukkes for al civil droneflyvning
- Danmark kan få en vigtig stemme i international luftfart
- Droneaktivitet ved flere lufthavne udløser nationalt operationsberedskab
- Kan der komme lavaromatisk flybrændstof til lufthavne i Danmark
- Midtjysk lufthavn opsiger operatør
- Passagertallet i Københavns Lufthavn nåede nye højder
- Lufthavn tænder varmefølsomme kameraer mod luftforurening
- Indisk flyselskab åbner direkte rute mellem København og Mumbai
- Rejsende forsøgte at smugle 111 kg vandpibetobak ind i Danmark
- Flere rejste via lufthavn på Djursland i sommermånederne
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!