Den danske stat ejer nu Københavns Lufthavne A/S

Tirsdag 30. september 2025 kl: 12:47

Den danske stat ejer via Finansministeriet ejer nu omkring 98,6 procent af aktierne i Københavns Lufthavne A/S. Den resterende del af aktierne ejes først og fremmest af private minoritetsaktionærer.









- Vi er tilfredse med et ejerskab, der sikrer, at Danmark også i fremtiden har en stærk international lufthavn, der bidrager væsentligt til Danmarks internationale tilgængelighed, siger Lars Nørby Johansen, der er bestyrelsesformand for Københavns Lufthavne A/S.





- Som en af Danmarks største arbejdspladser er det afgørende, at vi har en ansvarlig og langsigtet ejerkreds, der sikrer, at Danmark har en lufthavn, der også i fremtiden bidrager positivt til den danske økonomi, fortsætter han.









Københavns Lufthavne A/S vil snarest indkalde til en ekstraordinær generalforsamling til valg af nye bestyrelsesmedlemmer.









I 1990 vedtog Folketinget en lov, der åbnede for, at Københavns Lufthavne A/S blev dannet som selskab og ejer af lufthavnene på Amager og ved Roskilde. Samtidig fik trafikministeren bemyndigelse til at sælge 25 procent af aktierne. Bemyndigelse blev udnyttet i 1994, hvor Københavns Lufthavne A/S blev børsnoteret og 25 procent af aktierne solgt til en bred ejerkreds. I 1996 blev Statens ejerandel reduceret til 51 procent.









I april 2000 tiltrådte et flertal i Finansudvalget med undtagelse af Enhedslisten, at Staten kunne reducere sin ejerandel til 33,8 procent, hvilket skete gennem et aktiesalg i efteråret 2000.









Ind til slutningen af 2024, hvor ATP indgik en aftale om at sælg sin aktiepost i Københavns Lufthavne A/S til Staten, var Statens andel af aktierne knap 40 procent.

