Pakkedistributør får ny salgsdirektør

Torsdag 21. august 2025 kl: 11:32

Michael Jønsson er ny salgsdirektør i GLS Denmark. (Foto: GLS Denmark)

Michael Jønsson overtager posten fra Carsten Hoffmann, som i sin tid ansatte Michael Jønsson.









GLS Denmark, der har hovedsæde i Kolding, betegner det som et naturligt skifte, der sikrer både kontinuitet og nye muligheder for GLS’ fremtidige vækststrategi.









Michael Jønsson er et ansigt blandt kollegerne, da han igennem de seneste knap fem år har haft forskellige salgsfunktioner - senest som Head of Sales West & Global Solutions.









Michael Jønsson blev speditionsuddannet i 2008. Efterfølgende har han bestredet forskellige salgsstillinger hos virksomhederne Freja Transport & Logistics, GLS Express og BHS Logistics, inden han kom til GLS Denmark i 2021.









Privat bor Michael Jønsson med sin hustru og to børn i Skanderborg.

