Pakkedistributør får ny salgsdirektør
Torsdag 21. august 2025 kl: 11:32Af: Redaktionen
GLS Denmark har udnævnt 42-årige Michael Jønsson, som de seneste knap fem år har haft forskellige salgsfunktioner - senest som Head of Sales West & Global Solutions - som salgsdirektør pr. 1. september
|
Michael Jønsson overtager posten fra Carsten Hoffmann, som i sin tid ansatte Michael Jønsson.
GLS Denmark, der har hovedsæde i Kolding, betegner det som et naturligt skifte, der sikrer både kontinuitet og nye muligheder for GLS’ fremtidige vækststrategi.
Michael Jønsson er et ansigt blandt kollegerne, da han igennem de seneste knap fem år har haft forskellige salgsfunktioner - senest som Head of Sales West & Global Solutions.
Michael Jønsson blev speditionsuddannet i 2008. Efterfølgende har han bestredet forskellige salgsstillinger hos virksomhederne Freja Transport & Logistics, GLS Express og BHS Logistics, inden han kom til GLS Denmark i 2021.
Privat bor Michael Jønsson med sin hustru og to børn i Skanderborg.
© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Vognmand kan forvente en bøde på 120.000 for dårlige dæk
- Fredag 22. august 2025 lå brændstofpriserne på følgende niveau
- Togene kører langsommere gennem jernbaneoverskæringer uden bomme
- Fire-akslet lastbil er bygget op med kran og hejs
- Norsk pakkedistributør er vokset med knap 30 procent i Danmark
- Sager om arbejdsskader har indbragt over 77 millioner kroner
- Faglige sager har udløst 8,3 millioner kroner
- Vognmand i Aalborg kan tage godset på sengen
- Påkørt bro ved Thisted bliver repareret
- Sættevognstrækker kan række 600 kilometer
- Servicebil er polstret til lidt af hvert
- Pakkedistributør får ny salgsdirektør
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!