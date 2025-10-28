Letbanen mellem Aarhus of Grenaa lukker nogle dage på grund af vedligeholdelse

Tirsdag 28. oktober 2025 kl: 11:16

I den periode kører der ikke letbanetog på L1 mellem Aarhus og Grenaa, da hele strækningen bliver sat berørt af vedligeholdelsesarbejdet, der sker i døgndrift og omfatter udskiftning af slidte dele.









Mens arbejdet står på, indsætter Midttrafik erstatningsbusser og Flextur på strækningen, så passagererne fortsat kan komme frem mellem Aarhus og Grenaa.









Vedligeholdelsen omfatter blandt andet udskiftning af omkring to kilometer skinner ved Ryomgård, et nyt sporskifte ved Grenaa samt renovering af tre overkørsler ved Risskov, Mørke og Skødstrup. Arbejdet skal sikre, at Letbanen også fremover kan køre sikkert og effektivt på den østjyske strækning.









- Vi giver strækningen en tiltrængt makeover. Det er en investering i at sikre en stabil letbane, der kommer til tiden og er behagelig at køre med, siger Thomas Damm Honore, der er projektleder hos Aarhus Letbane.









Et af de mest mærkbare projekter er ombygningen af overkørslen på Viengevej i Risskov i Aarhus' nordlige bydel. Når arbejdet med den er færdigt, vil bilister opleve en mere jævn og glat overkørsel, når de krydser den. Det er en nødvendig og omfattende opgave, hvor der vil blive arbejdet i døgndrift i hele perioden.









Ifølge Aarhus Letbane er det en bevidst beslutning at samle flere projekter på én gang.









- Vi har valgt at tage alt arbejdet på én gang. Det betyder en længere lukning nu, men til gengæld slipper både passagerer og naboer for, at vi kommer igen flere gange det næste år, siger Thomas Damm Honore, der peger på, løbende vedligehold er afgørende for, at Letbanen kan fungere sikkert og effektivt. Hvis arbejdet ikke bliver udført i tide, kan det i sidste ende betyde, at letbanetog må køre med lavere hastigheder og færre afgange og dermed længere rejsetid for passagererne.









Passagererne kan finde information om erstatningsbusser, Flextur, køreplaner og forbindelser på Midttrafik.dk eller søge deres rejse i Rejseplanen og finde en løsning med enten erstatningsbusser eller Flextur.





© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.