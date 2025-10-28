Rumænsk lastbilchauffør var påvirket af alkohol og stoffer

Tirsdag 28. oktober 2025 kl: 09:50

Den rumænske chauffør på 56 år blev bedt om at puste i en alkotester, som så viste, at han kørte med en promille, der var lidt højere end det tilladte. Desuden virkede han påvirket af stoffer, og en narkometertest viste udslag for amfetamin. Derfor blev han anholdt og sigtet for kørsel i påvirket tilstand.

