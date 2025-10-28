Rumænsk lastbilchauffør var påvirket af alkohol og stoffer
Tirsdag 28. oktober 2025 kl: 09:50Af: Redaktionen
Mandag klokken formiddag omkring klokken kvart i 10 standsede en patrulje fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi et rumænsk sættevognstog på Enighedsvej i Nykøbing
Den rumænske chauffør på 56 år blev bedt om at puste i en alkotester, som så viste, at han kørte med en promille, der var lidt højere end det tilladte. Desuden virkede han påvirket af stoffer, og en narkometertest viste udslag for amfetamin. Derfor blev han anholdt og sigtet for kørsel i påvirket tilstand.
