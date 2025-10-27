Danmarks tredje letbane kørte med 15.000 passagerer den første dag

Mandag 27. oktober 2025 kl: 11:37

Af: Redaktionen (Foto: Hovedstadens Letbane - Bax Lindhardt)

Hovedstadens Letbane melder, at de 12 letbanestationer langs strækningen var fyldt med mennesker, der ville opleve de nye letbanetog på nærmeste hold. I løbet af dagen benyttede omkring 15.000 mennesker sig af muligheden for at prøve den nye forbindelse, som forbinder de sydlige kommuner fra Ishøj og Vallensbæk over Albertslund, Brøndby og Glostrup til Rødovre Nord.









- Åbningsdagen forløb over al forventning. Det var en stor glæde at se så mange tage godt imod Letbanen - både på perronerne og i togene, siger Carsten Riis, der er administrerende direktør i Hovedstadens Letbane.









- Det er tydeligt, at Letbanen allerede fra første dag opleves som et naturligt og attraktivt transportvalg, fremhæver han videre.









Med åbningen af strækningen fra Ishøj til Rødovre Nord har hovedstadsområdet fået et nyt og effektivt transportmiddel lang Ring 3 i den vestlige del af Hovedstadsområdet.









Letbanen kører fra mandag ordinær drift med afgange hvert 10. minut, og passagerer kan gratis medbringe cykler, barnevogne og løbehjul.





Med åbningen af første etape venter den resterende strækning fra Rødovre Nord til Lundtofte med 17 nye stationer, der efter planen står klar i sommeren 2026. Når hele Letbanen er i drift, vil togene køre hvert femte minut i dagtimerne og skabe direkte forbindelse til blandt andet DTU, Herlev Hospital og flere centrale bymidter langs Ring 3.









- Åbningen af første etape er et vigtigt skridt. Men det er kun en delåbning. Når hele strækningen står færdig næste år, får hovedstaden et sammenhængende netværk, der gør det endnu hurtigere og lettere at komme rundt med kollektiv trafik i hovedstaden, siger Carsten Riis.









Fakta om Hovedstadens Letbane:

Første etape: Fra Ishøj til Rødovre Nord (12 stationer)

Letbanen kører ned til hvert 10. minut

Når hele strækningen åbner i sommeren 2026, vil Letbanen køre hvert 5. minut i dagtimerne

på hverdage og lørdage samt hvert 10. minut om aftenen og søndage

Togene er indrettet med fire flexområder, hvor der vil være plads til kørestole, barnevogne og cykler

Passagerer kan gratis medbringe cykel, løbehjul eller barnevogn i letbanetogene

Letbanen forventes at transportere ca. 14 millioner passagerer om året fra 2030

Hovedstadens Letbane er ejet af Region Hovedstaden samt de 11 kommuner Ishøj, Vallensbæk, Hvidovre, Albertslund, Brøndby, Rødovre, Høje-Taastrup, Herlev, Gladsaxe,

Glostrup og Lyngby-Taarbæk



Hovedstandes Letbane er den tredje letbane i Danmark. Den første kører i Østjylland mellem Odder og Grenaa via Aarhus, mens den anden kører i Odense.

