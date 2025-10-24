Elektrisk færge med dieselgeneratorer er på vej til danske farvande
Fredag 24. oktober 2025 kl: 12:53Af: Redaktionen
Samsølinjens kommende el-færge »Tyrfing«, er begyndt på turen hjem fra vandet ved værftet Cemre Shipyard lige syd for Istanbul i Tyrkiet til Svendborg - og senere farvandet omkring Samsø. »Tyrfing er den sidste af Molslinjens to nye el-færger til Alslinjen og til Samsølinjen
- Begge vores nybygninger har været ramt af forsinkelser, så vi er glade for, at vi om et par uger kan tage imod »Tyrfing«, siger Molslinjens administrerende direktør, Kristian Durhuus.
El-færgen har backup-motorer på diesel, og det er dem, som sender færgen afsted på den cirka 18 dage lange rejse, da det jo ikke er muligt at modtage strøm til færgens batterier, før den lander i de specialbyggede lejer i Ballen og Kalundborg. Færgen skal hente nyt brændstof en enkelt gang på turen, og det bliver i enten portugisiske Setúbal eller spanske Vigo.
- Det er altid lidt spændende at skulle planlægge den slags sejladser om efteråret. Vi skal krydse flere farvande, hvor vejret spiller en stor rolle for besætningens muligheder for at holde tidsplanen, så vi håber på gode forhold og en rolig tur for vores mandskab, siger Kristian Durhuus.
Det bliver Molslinjens Mikael Kjerulf, der er kaptajn på turen hjem, og Thomas Mogensen, der er maskinchef. De skal sejle den sidste af de to el-færger, som kommer til at sætte nye standarder for el-færger i Danmark.
Færgen »Tyrfing«, der er 117 meter lang, skal drives af batterier på 3,8 MWh. Færgen kan transportere 188 biler og 600 passagerer på en overfart og vil kunne sejle emissionsfrit på sin rute.
- Vi har valgt elektrificering som vores vej gennem den grønne omstilling, og derfor er det meget spændende for os at få den sidste færge hjem, som er bygget til en meget grønnere fremtid for dansk færgefart, siger Kristian Durhuus.
I første omgang sejler »Tyrfing« til Svendborg, hvor den skal på værft og gøres helt klar til at blive sat i drift. Herefter skal færgen gøres godkendes af de danske myndigheder, mandskab skal trænes og lejerne og strømtilslutninger testes inden den første tur, der er planlagt til 1. december 2025.
