Mesterskab for lærlinge finder sted i Hjørring i 2026
Fredag 24. oktober 2025 kl: 11:21Af: Redaktionen
DM i Skills 2026, der er Danmarks største faglige event for lærlinge, finder sted i Hjørring fra onsdag 22. april til lørdag 25. april
I området omkring Park Vendia i Hjørrings østlige del, vil unge konkurrere inden for 80 forskellige fag og vise, hvor vigtigt faglært arbejde er for hverdagen og fremtiden.
I forbindelse med, at Hjørring er vært for DM i Skills, er man i Hjørring Kommune allerede nu begyndt at finde frivillige, der har lyst ti at give en hånd med ved arrangementet.
