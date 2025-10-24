Mesterskab for lærlinge finder sted i Hjørring i 2026

Fredag 24. oktober 2025 kl: 11:21

I området omkring Park Vendia i Hjørrings østlige del, vil unge konkurrere inden for 80 forskellige fag og vise, hvor vigtigt faglært arbejde er for hverdagen og fremtiden.









I forbindelse med, at Hjørring er vært for DM i Skills, er man i Hjørring Kommune allerede nu begyndt at finde frivillige, der har lyst ti at give en hånd med ved arrangementet.









© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.