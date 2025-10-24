Dagligvarer kommer med elektriske stjernebiler
Fredag 24. oktober 2025 kl: 11:03Af: Redaktionen
Discount-kæden Rema 1000 har modtaget to batterielektriske eActros 600 trækkere. Bilerne vil ikke være alene, da flere vognmænd allerede har eActros 600 i drift fra Rema 1000’s ladeanlæg i Horsens, som er klar til at levere MCS ladning
På billedet er Patrick Christensen fra Rema 1000 og Claus Morbjerg (tv) fra Ejner Hessel.
© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- I september skaffede fagforening 12,3 millioner kroner
- På tre kvartaler har fagforening skaffet 13,9 millioner kroner
- Elektrisk færge med dieselgeneratorer er på vej til danske farvande
- Lastbiler over 3,5 ton skal betale vejafgift i Holland
- Mesterskab for lærlinge finder sted i Hjørring i 2026
- Folketingets Finansudvalg har godkendt beløb til postbetjening på småøer
- Dagligvarer kommer med elektriske stjernebiler
- Rasteplads syd for Skanderborg spærres midlertidigt i begge retninger
- Tre-akslet city-tip trailer har kasse i Hardox-stål
- Lastvognsmekaniker får lærlingepris
- Færdselsstyrelsen imødegår misforståelser om vinterdæk
- Transportselskab har offentliggjort sin første årsrapport som transportselskab
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!