Besætning på liberiansk skib smed affald over bord i Østersøen

Fredag 24. oktober 2025 kl: 12:27

Den svenske minister for civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin (M) betegner det som et et eksempel på, hvordan Kustbevakningen udfører et aktivt søovervågningsarbejde for at afsløre brud på miljøreglerne.





