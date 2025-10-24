Besætning på liberiansk skib smed affald over bord i Østersøen
Fredag 24. oktober 2025 kl: 12:27Af: Redaktionen
Den svenske kystvagt har bordet en liberiansk bulkcarrier ud for Göteborg på baggrund af oplysninger om, at besætningen på skibet havde smidt affald over bord ved Fårö nordøst for Gotland i Østersøen
Den svenske minister for civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin (M) betegner det som et et eksempel på, hvordan Kustbevakningen udfører et aktivt søovervågningsarbejde for at afsløre brud på miljøreglerne.
