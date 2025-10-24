Rasteplads syd for Skanderborg spærres midlertidigt i begge retninger
Fredag 24. oktober 2025 kl: 10:42Af: Redaktionen
Begge rastepladser ved Ejer Bavnehøj på Motorvej E45 m mellem Skanderborg og Horsens lukker midlertidigt i slutningen af oktober og begyndelsen af november. Lukningerne sker som led i udbygningen af motorvejen - trafikanter ledes ad skiltede omkørsler i området
Ejer Bavnehøj vest (sydgående retning):
Til- og frakørsel spærres hele døgnet i to perioder:
- Onsdag 29. oktober kl. 18.30 til lørdag 1. november kl. 06.00
- Tirsdag 4. november kl. 18.30 til søndag 9. november kl. 06.00
Trafikanter ledes ad en skiltet omkørsel via Horsens N, Skanderborgvej og Horsensvej tilbage mod Ejer Bavnehøj. Rastepladsen kan ikke benyttes i perioderne.
Ejer Bavnehøj øst (nordgående retning):
- Frakørslen mod rastepladsen, tilkørslen fra Risvej og tilkørslen fra rastepladsen til E45 mod nord spærres hele døgnet fra søndag 26. oktober kl. 21.00 til torsdag 30. oktober kl. 06.00
Trafikanter ledes ad en skiltet omkørsel via Skanderborg S, Horsensvej og Risvej tilbage mod Ejer Bavnehøj. Rastepladsen kan ikke benyttes i perioden.
Vejdirektoratet gør opmærksom på, at da der er tale om asfaltarbejde, kan det blive nødvendigt at rykke datoerne på grund af vejret.
© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- I september skaffede fagforening 12,3 millioner kroner
- På tre kvartaler har fagforening skaffet 13,9 millioner kroner
- Elektrisk færge med dieselgeneratorer er på vej til danske farvande
- Lastbiler over 3,5 ton skal betale vejafgift i Holland
- Mesterskab for lærlinge finder sted i Hjørring i 2026
- Folketingets Finansudvalg har godkendt beløb til postbetjening på småøer
- Dagligvarer kommer med elektriske stjernebiler
- Rasteplads syd for Skanderborg spærres midlertidigt i begge retninger
- Tre-akslet city-tip trailer har kasse i Hardox-stål
- Lastvognsmekaniker får lærlingepris
- Færdselsstyrelsen imødegår misforståelser om vinterdæk
- Transportselskab har offentliggjort sin første årsrapport som transportselskab
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!