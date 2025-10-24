Rasteplads syd for Skanderborg spærres midlertidigt i begge retninger

Fredag 24. oktober 2025 kl: 10:42

Ejer Bavnehøj vest (sydgående retning):





Til- og frakørsel spærres hele døgnet i to perioder:

Onsdag 29. oktober kl. 18.30 til lørdag 1. november kl. 06.00

Tirsdag 4. november kl. 18.30 til søndag 9. november kl. 06.00





Trafikanter ledes ad en skiltet omkørsel via Horsens N, Skanderborgvej og Horsensvej tilbage mod Ejer Bavnehøj. Rastepladsen kan ikke benyttes i perioderne.









Ejer Bavnehøj øst (nordgående retning):

Frakørslen mod rastepladsen, tilkørslen fra Risvej og tilkørslen fra rastepladsen til E45 mod nord spærres hele døgnet fra søndag 26. oktober kl. 21.00 til torsdag 30. oktober kl. 06.00





Trafikanter ledes ad en skiltet omkørsel via Skanderborg S, Horsensvej og Risvej tilbage mod Ejer Bavnehøj. Rastepladsen kan ikke benyttes i perioden.









Vejdirektoratet gør opmærksom på, at da der er tale om asfaltarbejde, kan det blive nødvendigt at rykke datoerne på grund af vejret.









© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.