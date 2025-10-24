Folketingets Finansudvalg har godkendt beløb til postbetjening på småøer

Fredag 24. oktober 2025 kl: 11:15

Puljen kommer som et supplement til den eksisterende nationale brev- og pakkeomdeling, som øerne i forvejen er omfattet af på lige fod med resten af landet.









Partierne bag postaftalen har på baggrund af interessetilkendegivelser fra kommunerne, besluttet, hvilke postløsninger til småøer, der modtager støtte i år. Der udmøntes i andet halvår af 2025 i alt 5,2 millioner kroner, og fra 2026 forventes der afsat i alt 10,8 millioner kroner årligt til nye postløsninger.









Puljen uddeles med det formål at styrke postbetjeningen på de udvalgte småøer med op til 1.000 indbyggere, samt at give de små øer mere valgfrihed i eksempelvis valg af pakkeleverandør, som mange oplever på fastlandet.









Aftalekredsen har tildelt puljemidler til blandt andet:

Etablering af postkontor

Lønudgifter til lokale postomdelere

Indkøb af to el-ladcykler

Opsamlingssteder på havnene

Fælles pakkeanlæg

Fælles postkasse





Øer der får tildelt midler:

Venø

Tunø

Endelave

Mandø

Baagø

Lyø

Bjørnø

Avernakø

Agersø

Omø

Birkholm

Fejø

Askø

Femø

