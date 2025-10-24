Folketingets Finansudvalg har godkendt beløb til postbetjening på småøer
Fredag 24. oktober 2025 kl: 11:15Af: Redaktionen
Transportministeren har indgået aftale med postordførerne fra partierne bag postaftalen, som betyder, at 14 små ø-samfund får pakke- og brevløsninger udviklet af øerne selv. Folketingets Finansudvalg har godkendt en bevilling på 5,2 millioner kroner til postbetjeningen på småøerne
Puljen kommer som et supplement til den eksisterende nationale brev- og pakkeomdeling, som øerne i forvejen er omfattet af på lige fod med resten af landet.
Partierne bag postaftalen har på baggrund af interessetilkendegivelser fra kommunerne, besluttet, hvilke postløsninger til småøer, der modtager støtte i år. Der udmøntes i andet halvår af 2025 i alt 5,2 millioner kroner, og fra 2026 forventes der afsat i alt 10,8 millioner kroner årligt til nye postløsninger.
Puljen uddeles med det formål at styrke postbetjeningen på de udvalgte småøer med op til 1.000 indbyggere, samt at give de små øer mere valgfrihed i eksempelvis valg af pakkeleverandør, som mange oplever på fastlandet.
Aftalekredsen har tildelt puljemidler til blandt andet:
- Etablering af postkontor
- Lønudgifter til lokale postomdelere
- Indkøb af to el-ladcykler
- Opsamlingssteder på havnene
- Fælles pakkeanlæg
- Fælles postkasse
Øer der får tildelt midler:
- Venø
- Tunø
- Endelave
- Mandø
- Baagø
- Lyø
- Bjørnø
- Avernakø
- Agersø
- Omø
- Birkholm
- Fejø
- Askø
- Femø
