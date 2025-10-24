På tre kvartaler har fagforening skaffet 13,9 millioner kroner

FAGLIGE SAGER:

Fredag 24. oktober 2025 kl: 22:29

Septembers resultat bringer det samlede beløb, som fagforeningen har skaffet sine medlemmer siden årsskiftet, op på 13.904.685 kroner.





