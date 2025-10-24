ARBEJDSSKADE- OG SOCIALE SAGER:
Fagforeningen 3F Københavns Chauffører & Vestegnen fik i løbet af september 12.327.027 kroner ind på kontoen, som fagforeningen så har kunnet sende videre til de medlemmer, som har fået afsluttet sociale sager eller sager om arbejdsskader
Fredag 24. oktober 2025 kl: 22:30Af: Redaktionen
De godt 12,3 millioner kroner bringer det samlede beløb, som 3F Københavns Chauffører & Vestegnen har skaffet i sociale sager eller sager om arbejdsskader siden årsskiftet, op på 89.678.829 kroner.
De godt 12,3 millioner kroner bringer det samlede beløb, som 3F Københavns Chauffører & Vestegnen har skaffet i sociale sager eller sager om arbejdsskader siden årsskiftet, op på 89.678.829 kroner.
