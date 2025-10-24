I september skaffede fagforening 12,3 millioner kroner

ARBEJDSSKADE- OG SOCIALE SAGER:

Fredag 24. oktober 2025 kl: 22:30

De godt 12,3 millioner kroner bringer det samlede beløb, som 3F Københavns Chauffører & Vestegnen har skaffet i sociale sager eller sager om arbejdsskader siden årsskiftet, op på 89.678.829 kroner.





