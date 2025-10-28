Vejtransportorganisation opfordrer til modstand mod EU-planer om krav om el-lastbiler
Tirsdag 28. oktober 2025 kl: 09:53Af: Jesper Christensen
EU-Kommissionen overvejer at foreslå en EU-lov, der vil stille krav om, at vejgodstransportvirksomheder eller transportkøbere skal have en vis andel nul-emissionskøretøjer - eksempelvis batteri-, brintelektriske eller brint-lastbiler. Den internationale vejtransportorganisation IRU opfordrer til modstand
EU-Kommissionens initiativ - "Greening Corporate Fleets", har til formål at støtte EU’s producenter i salget af nul-emissionslastbiler ved at sikre, at transportvirksomhederne køber dem.
Den internationale vejtransportorganisation med hovedsæde i Schweiz, IRU, mener i den anledning, at der er et presserende behov for at sende et stærkt signal til EU-Kommissionen om, at vejgodstransportsektoren hverken har brug for eller ønsker en sådan forpligtelse.
IRU peger på, at dekarboniseringen af vejgodstransporten er i gang og vil fortsætte, når de finansielle og infrastrukturelle betingelser er på plads, og nul-emissionslastbilerne kan opfylde transportvirksomhedernes behov.
Derfor opfordrer IRU nationale transportorganisationer, vognmandsorganisationer, transportvirksomheder, lastbilproducenter, shipping- og speditør-organisationer og transportkøbere til at underskrive et brev til EU-Kommissioner og dermed sige nej til og afvise ethvert EU-tiltag, der vil tvinge transportsektoren til at købe nul-emissionskøretøjer.
Interesserede kan finde brevet til EU-Kommisionen på en række sprog - blandt andet dansk (hvis man søger på Danish, kommer man til den danske oversættelse) - klik her:
Brevet til EU-Kommissionen kan underskrives via dette link - klik her:
