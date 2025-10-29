Genbrug og lokale materialer sparede CO2 og råstoffer

BANEPROJEKT:

Onsdag 29. oktober 2025 kl: 12:22

Af: Redaktionen Lokaliteten Karlebyvej i gravefasen, hvor banen er under anlæg. (Foto: Region Sjælland)

- I vores Råstofplan har vi fokus på bæredygtighed og genanvendelse. Vi har en klar målsætning om at reducere brugen af primære råstoffer med 20 procent inden 2032, og denne løsning er et stærkt eksempel på, hvordan det ikke er et urealistisk mål. Det kan nås gennem samarbejde og innovation, siger Bruno Jerup (EL) der er formand for Udvalget for grøn omstilling, bæredygtighed og miljø i Region Sjælland.









Råstoffer som sand, grus og sten, er vigtige for bygge- og infrastrukturprojekter, men det er samtidig ikke-fornybare og knappe ressourcer.









Med Banedanmarks projekt på Ringsted-Femern banen har man med det for øje skabt markante gevinster for miljøet. Projektet viser samtidig, hvordan Region Sjællands strategi for bæredygtig råstofforsyning kan omsættes til handling.









Arbejdet med renoveringen blev afsluttet i 2023, men hele projektet er først endeligt afsluttet i år. Region Sjælland har godkendt de genetablerede graveområder, som sikrer, at der bliver taget højde for, hvordan området skal se ud efter, råstofindvindingen er ophørt.









Projektet var en stor udfordring for Banedanmark, da den gamle banedæmning på Lolland var ustabil og ikke kunne genbruges. I stedet for at hente grus og sten langvejs fra, gav Region Sjælland tilladelse til, at der blev der etableret otte projektnære råstofgrave, hvor man kunne indvinde moræneler. Samtidig blev gamle skærver fra den eksisterende bane knust og genanvendt som underballast i den nye bane.









Genbrugte skærver og moræneler

Projektet har i perioden 2021-2023 leveret over 1 millioner kubikmeter alternative materialer, hvilket svarer til cirka seks procent af den samlede råstofindvinding i Region Sjælland.









- Projektet har vist os, at samarbejde og planlægning gør en reel forskel for både miljø og ressourceforbrug. Projektet havde en stram tidsplan, og den bæredygtige løsning med at spare på nye råstoffer blev mulig, fordi Regionsrådet gav administrationen bemyndigelse til at udstede tilladelser uden for graveområderne. Det viser, at vi kan skabe fleksible rammer, der gør det muligt at handle bæredygtigt i praksis, og de erfaringer tager vi med os i kommende projekter, siger Bruno Jerup.









Femern-baneprojektet i tal:

Antal råstofgrave: 8 - heraf 5 udenfor eksisterende graveområder

Periode: 2021-2023

Indvundne alternative materialer: 1.071.087 kubikmeter

Andel af regionens samlede råstofindvinding: ca. 6 procent

Genbrugte skærver: 120.000 kubikmeter, der blev til 80.000 kubikmeter underballast

Mål i råstofplanen: Reducere brugen af primære råstoffer med 20 procent inden 2032

















