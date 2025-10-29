Klik venligst



Redaktion   •   Abonnement   •   Nyhedsmail   •   Annoncering   •   Skriv din egen nyhed   •   Websider og PR   •   Hjælp   •   Transportjob
Forsiden
Login       Husk mig    Glemt login?
Søg i artikler  
      

Julebusser giver et gratis lift

Onsdag 29. oktober 2025 kl: 11:38
Af: Redaktionen

Supermarkedskæden Spar gentager sin tradition om at tilbyde borgere i Kongeriget et gratis lift hjem til jul. Spar's julebusser kørte første gang i 2016, og i år kører de på godt 40 ruter på tværs af landet mandag 22. december

Tilmeldingen til "Et lift hjem til jul" åbner på Spar's hjemmeside torsdag  30. oktober, hvor passagerer kan booke deres plads efter først-til-mølle-princippet. Sidste chance er torsdag 4. december, hvor tilmeldingen lukker. 


Hos Spar forventer man, at interessen vil være stor. Sidste år benyttede knap 900 sig af muligheden for et gratis lift hjem til jul. 


- Det er vores mærkesag at være danskernes lokale supermarked. Derfor ønsker vi også gøre en forskel lokalt for vores kunder. Mange bor og arbejder andre steder end i deres fødeby, og så skal de hjem til jul. Vi kan se fra de tidligere år, at vores lift hjem til jul særligt er populært blandt unge og familier, der gerne vil spare lidt på transport. Det vil vi gerne hjælpe dem med, siger Esben Keller, der er kædedirektør i Spar.


Spar's julebusser har 140 stop i byer med en Spar-købmand, så der er en rute for de fleste. Rutenettet udvides med to mere end sidste år. Særligt ruterne fra København til Aarhus, Odense og Esbjerg plejer at blive hurtigt booket. 


Spar's julebusser kører følgende ruter: 

Rute 1: Sjælør til Odense  
Rute 2: Sjælør til Langeland  
Rute 3: Sjælør til Børkop  
Rute 4: Sjælør til Aarhus  
Rute 5: Sjælør til Esbjerg 
Rute 6: Sjælør til Ørnhøj  
Rute 7: Esbjerg til Sjælør  
Rute 8: Sjælør til Viborg 
 Rute 9: Sjælør til Aalborg 
 Rute 10: Aalborg til Kastrup  

Rute 11: Viborg til Sjælør  
Rute 12: Jyderup til Borup  
Rute 13: Nykøbing F. til Borup 
 Rute 14: Borup til Nykøbing F.  
Rute 15: Nyborg til Rørvig  

Rute 16: Borup til Borrevejle  
Rute 17: Sjælør til Helsingør  
Rute 18: Borup til Græsted  
Rute 19: Nyborg til Vissenbjerg  
Rute 20: Nyborg til Odense  

Rute 21: Nyborg til Vissenbjerg  
Rute 22: Nyborg til Langeland  
Rute 23: Aalborg til Asaa 
 Rute 24: Aalborg til Hjørring  
Rute 25: Aalborg til Skagen  

Rute 26: Aarhus til Djursland 
 Rute 27: Aarhus til Djursland  
Rute 28: Aarhus til Esbjerg  
Rute 29: Aarhus til Hvide Sande 
 Rute 30: Børkop til Kjellerup  

Rute 31: Børkop til Bjerringbro  
Rute 32: Kolding til Sønderjylland 
 Rute 33: Kolding til Tønder  
Rute 34: Viborg til Nibe  
Rute 35: Aalborg til Viborg  

Rute 36: Viborg til Thisted  
Rute 37: Viborg til Thyborøn 
 Rute 38: Viborg til Hanstholm 
 Rute 39: Esbjerg til Aarhus  
Rute 40: Herning til Børkop  

Rute 41: Rønne til Hasle  
Rute 50: Aarhus til Aalborg 


Om Dagrofa og Spar:
  • Dagrofa står bag dagligvarebutikkerne Meny, Spar, Min Købmand, Let-Køb
  • Dagrofa ejer Dagrofa Logistik, Dagrofa Foodservice, der er leverandør til restauranter, hoteller og kantiner, samt Aarstiderne, der leverer økologisk frugt og grønt og måltidskasser
  • Dagrofa har over 530 dagligvarebutikker i Danmark



Klik venligst

© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Print siden  

- Staten eksproprierer Halsskov Færgehavn
- Region Sjælland tilbyder bustransport til praktiserende læger
- Mennesker med 67 år bag sig vælger toget til
- Julebusser giver et gratis lift
- Kolding får nyt bybusnet
- Alle typer trafik på Øresundsbron kørte frem
- Letbanen mellem Aarhus of Grenaa lukker nogle dage på grund af vedligeholdelse
- Fredag 24. oktober 2025 lå brændstofpriserne på følgende niveau
- Danmarks tredje letbane kørte med 15.000 passagerer den første dag
- Trafikselskab er nomineret til nordisk innovationspris
- I september skaffede fagforening 12,3 millioner kroner
- På tre kvartaler har fagforening skaffet 13,9 millioner kroner
Skriv din kommentar:
Alle felter skal udfyldes!

Titel:
 
Kommentar:
 
Navn:
 
Email:

Adresse:

By:

Indtast bogstaverne: ÆØÅ
 - så hjælper du os med at undgå spam.

Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!
Klik venligst