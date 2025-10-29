Julebusser giver et gratis lift

Onsdag 29. oktober 2025 kl: 11:38

Tilmeldingen til "Et lift hjem til jul" åbner på Spar's hjemmeside torsdag 30. oktober, hvor passagerer kan booke deres plads efter først-til-mølle-princippet. Sidste chance er torsdag 4. december, hvor tilmeldingen lukker.









Hos Spar forventer man, at interessen vil være stor. Sidste år benyttede knap 900 sig af muligheden for et gratis lift hjem til jul.









- Det er vores mærkesag at være danskernes lokale supermarked. Derfor ønsker vi også gøre en forskel lokalt for vores kunder. Mange bor og arbejder andre steder end i deres fødeby, og så skal de hjem til jul. Vi kan se fra de tidligere år, at vores lift hjem til jul særligt er populært blandt unge og familier, der gerne vil spare lidt på transport. Det vil vi gerne hjælpe dem med, siger Esben Keller, der er kædedirektør i Spar.









Spar's julebusser har 140 stop i byer med en Spar-købmand, så der er en rute for de fleste. Rutenettet udvides med to mere end sidste år. Særligt ruterne fra København til Aarhus, Odense og Esbjerg plejer at blive hurtigt booket.









Spar's julebusser kører følgende ruter:





Rute 1: Sjælør til Odense

Rute 2: Sjælør til Langeland

Rute 3: Sjælør til Børkop

Rute 4: Sjælør til Aarhus

Rute 5: Sjælør til Esbjerg

Rute 6: Sjælør til Ørnhøj

Rute 7: Esbjerg til Sjælør

Rute 8: Sjælør til Viborg

Rute 9: Sjælør til Aalborg

Rute 10: Aalborg til Kastrup





Rute 11: Viborg til Sjælør

Rute 12: Jyderup til Borup

Rute 13: Nykøbing F. til Borup

Rute 14: Borup til Nykøbing F.

Rute 15: Nyborg til Rørvig





Rute 16: Borup til Borrevejle

Rute 17: Sjælør til Helsingør

Rute 18: Borup til Græsted

Rute 19: Nyborg til Vissenbjerg

Rute 20: Nyborg til Odense





Rute 21: Nyborg til Vissenbjerg

Rute 22: Nyborg til Langeland

Rute 23: Aalborg til Asaa

Rute 24: Aalborg til Hjørring

Rute 25: Aalborg til Skagen





Rute 26: Aarhus til Djursland

Rute 27: Aarhus til Djursland

Rute 28: Aarhus til Esbjerg

Rute 29: Aarhus til Hvide Sande

Rute 30: Børkop til Kjellerup





Rute 31: Børkop til Bjerringbro

Rute 32: Kolding til Sønderjylland

Rute 33: Kolding til Tønder

Rute 34: Viborg til Nibe

Rute 35: Aalborg til Viborg





Rute 36: Viborg til Thisted

Rute 37: Viborg til Thyborøn

Rute 38: Viborg til Hanstholm

Rute 39: Esbjerg til Aarhus

Rute 40: Herning til Børkop





Rute 41: Rønne til Hasle

Rute 50: Aarhus til Aalborg









Om Dagrofa og Spar:

Dagrofa står bag dagligvarebutikkerne Meny, Spar, Min Købmand, Let-Køb

Dagrofa ejer Dagrofa Logistik, Dagrofa Foodservice, der er leverandør til restauranter, hoteller og kantiner, samt Aarstiderne, der leverer økologisk frugt og grønt og måltidskasser

Dagrofa har over 530 dagligvarebutikker i Danmark

