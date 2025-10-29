Julebusser giver et gratis lift
Supermarkedskæden Spar gentager sin tradition om at tilbyde borgere i Kongeriget et gratis lift hjem til jul. Spar's julebusser kørte første gang i 2016, og i år kører de på godt 40 ruter på tværs af landet mandag 22. december
Tilmeldingen til "Et lift hjem til jul" åbner på Spar's hjemmeside torsdag 30. oktober, hvor passagerer kan booke deres plads efter først-til-mølle-princippet. Sidste chance er torsdag 4. december, hvor tilmeldingen lukker.
Hos Spar forventer man, at interessen vil være stor. Sidste år benyttede knap 900 sig af muligheden for et gratis lift hjem til jul.
- Det er vores mærkesag at være danskernes lokale supermarked. Derfor ønsker vi også gøre en forskel lokalt for vores kunder. Mange bor og arbejder andre steder end i deres fødeby, og så skal de hjem til jul. Vi kan se fra de tidligere år, at vores lift hjem til jul særligt er populært blandt unge og familier, der gerne vil spare lidt på transport. Det vil vi gerne hjælpe dem med, siger Esben Keller, der er kædedirektør i Spar.
Spar's julebusser har 140 stop i byer med en Spar-købmand, så der er en rute for de fleste. Rutenettet udvides med to mere end sidste år. Særligt ruterne fra København til Aarhus, Odense og Esbjerg plejer at blive hurtigt booket.
Om Dagrofa og Spar:
- Dagrofa står bag dagligvarebutikkerne Meny, Spar, Min Købmand, Let-Køb
- Dagrofa ejer Dagrofa Logistik, Dagrofa Foodservice, der er leverandør til restauranter, hoteller og kantiner, samt Aarstiderne, der leverer økologisk frugt og grønt og måltidskasser
- Dagrofa har over 530 dagligvarebutikker i Danmark
