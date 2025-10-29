Brandekoncern udvider med hollandske trailere til tunge transport

Onsdag 29. oktober 2025 kl: 11:59

Broshuis kendt for sine specialtrailere og modulopbyggede løsninger, der spænder fra udtrækstrailere, maskintrailere og sengetrailere til specialiserede løsninger til tung og ekstraordinær transport.









Med det nye samarbejde får Ejner Hessel A/S' kunder adgang til et trailermærke, der supplerer og styrker virksomhedens i forvejen brede sortiment.









- Vi er glade for nu at kunne tilbyde vores kunder et så stærkt brand som Broshuis, som leverer høj kvalitet og stor driftssikkerhed. Broshuis passer rigtig godt ind i vores trailerprogram med trailere, der komplementerer vores eksisterende sortiment perfekt og gør os i stand til at tilbyde endnu mere komplette løsninger til den professionelle transportsektor i hele Skandinavien,” siger Henrik Korsdal Pedersen, der er salgsansvarlig for trailerprogrammet hos Ejner Hessel.









Hos Ejner Hessel bliver Broshuis et naturligt supplement til virksomhedens etablerede trailermærker.









- Vi har i forvejen et stærkt sortiment, og med Broshuis får vi et ekstra premium-alternativ af specialtrailere, der henvender sig til kunder med særligt høje krav til fleksibilitet, specialløsninger og kvalitet i hver detalje. Det er en styrkelse af vores samlede tilbud - ikke en erstatning - og vi glæder os til at præsentere Broshuis på det skandinaviske marked, siger Henrik Korsdal Pedersen.









Hos Broshuis ser man frem til samarbejdet med Ejner Hessel A/S.









- Fra mandag 1. december 2025 vil salget af Broshuis-trailere i Skandinavien med stolthed blive varetaget af Ejner Hessel A/S i Brande, da vores mangeårige samarbejdspartner, Preben Jensen-Holm, går på pension 30. november 2025. Vi ser frem til at fortsætte med Ejner Hessel som en stærk og professionel partner i Skandinavien, lyder der fra Broshuis B.V.









Samarbejdet mellem Ejner Hessel og Broshuis træder officielt i kraft 1. december 2025, og de første trailere forventes leveret til kunder i løbet af de efterfølgende måneder.





© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.