Belgisk logistik-koncern har åbnet nyt specialiseret logistikcenter i Ringsted

Mandag 12. maj 2025 kl: 11:33

Af: Redaktionen H.Essers regner med, at det nye lager i Ringsted vil skabe op mod 150 nye arbejdspladser i Ringsted. (Foto: H. Essers)

- Med det nye lager i Ringsted har vi endelig den nødvendige infrastruktur til at imødekomme den stigende efterspørgsel fra vores kunder i kemi- og sundhedssektoren, sagde Carlo Theunissen, der er COO Warehousing hos H.Essers ved åbningen.









Han fremhævede, at H. Essers tilbyder noget særligt og ser et stort potentiale i det danske marked.









- Den nye hub gør det muligt for os at levere integrerede logistikløsninger af høj kvalitet – centralt placeret, sagde han videre.









Lageret, der er bygget efter de højeste standarder for sikkerhed og risikoklassificering, er udstyret med skumslukningsanlæg til brandbare væsker og godkendt til håndtering af farligt gods. Fremtidige udvidelser vil muliggøre temperaturkontrolleret opbevaring og kapacitet til op mod 100.000 paller.









Elektrisk transport er klar i sensommeren

Sammen med åbningen af lageret præsenterede H.Essers også sin nye danske transportdivision målrettet sundhedssektoren. Den forventes at gå i drift i tredje kvartal 2025 med en flåde på 50 køretøjer, hvor en stor andel vil være elektriske. Målet er at skabe en fuldt integreret og mere bæredygtig forsyningskæde.









- Vi investerer ikke kun i bygninger og køretøjer. Vi investerer også i fremtidens logistik. Når lager og transport er samlet ét sted, kan vi tilbyde markedet en samlet løsning. Med vores erfaring inden for sundhedstransport ser vi gode muligheder i Norden. Og med elbiler reducerer vi også vores klimaaftryk, sagde Steven Swennen, der er Business Unit Manager Nordics hos H.Essers ved åbningen i sidste uge.









Et strategisk skridt i Norden

H.Essers har været til stede i Danmark i over 15 år med afdelinger i Allerød og Taastrup. Det nye anlæg i Ringsted bliver et vigtigt knudepunkt for specialiserede logistikløsninger i Norden.









- Danmark spiller en vigtig rolle i vores nordiske vækststrategi. Det nye anlæg styrker vores tilstedeværelse og vores evne til at indgå langsigtede partnerskaber med kunder, der stiller høje krav til sikkerhed, kvalitet og bæredygtighed, sagde Steven Swennen.









H.Essers forventer, at anlægget på sigt vil skabe op mod 150 arbejdspladser i Ringsted.









Lidt om H.Essers:

H.Essers blev grundlagt i 1928 af Henri Essers og er i dag en af Europas store logistikvirksomheder inden for kemi- og sundhedssektoren. Virksomheden har over 7.500 ansatte fordelt på 86 afdelinger i 21 lande og råder over mere end 1.300.000 kvadratmeter lagerplads og en flåde på over 1.400 lastbiler og 4.000 trailere

I Danmark er H.Essers til stede i Allerød, Taastrup og Ringsted





















