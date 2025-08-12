Finsk rederi føjer polsk havn til sit nordsø-netværk

Tirsdag 12. august 2025 kl: 10:05

Henning Fries fra Niels Winther Liner Agencies, der er rederiets danske agent, peger på, at Finnlines med polske Gdynia som ny anløbshavn styrker forbindelsen mellem Centraleuropa og Nordsøregionen og åbner nye muligheder for danske virksomheder inden for blandt andet vindenergi, landbrug og byggeri.









Selvom ruten ikke inkluderer en direkte anløbshavn i Danmark, spiller den ifølge Henning Fries en central rolle i det større Grimaldi-netværk af shortsea- og deepsea-ruter, der forbinder Europa med Nord- og Sydamerika, Afrika, Mellemøsten og Fjernøsten.









- Den nye forbindelse til Gdynia styrker vores evne til at tilbyde danske kunder adgang til et bredere netværk, der kombinerer shortsea og deepsea med moderne skibe, høj kapacitet og lavere CO2-aftryk. Vi oplever allerede interesse fra brancher med behov for transport af tungt og overdimensioneret gods. Det er en oplagt mulighed for at flytte store komponenter effektivt ad søvejen og undgå både omkostninger og trængsel på vejene, siger Henning Fries.









Ruten betjenes af tre Finneco-klasse hybrid ro/ro-skibe, der er specialbygget til at håndtere forskellige godstyper - eksempelvis break-bulk og høje og tunge enheder som landbrugs- og entreprenørmaskiner. Skibene sikrer sikker og effektiv håndtering af gods, der er for stort eller tungt til containertransport.









For yderligere at understøtte specialgodstransport introducerer Finnlines nye 80 fods mafi-trailere med indbyggede skinner, der er ideelle til transport af jernbanemateriel og andet ikke-standardiseret gods. Disse løsninger bidrager til kortere håndteringstid, øget sikkerhed og lavere omkostninger.









Finnlines har løsninger, der kan bringe CO2-udledningen ned med op til 90 procent, hvilket gør søtransport til et både økonomisk og bæredygtigt alternativ til vejtransport.









Hos Niels Winther Liner Agencies ser man frem til at præsentere de udvidede muligheder for de danske kunder og projektpartnere – og til fortsat at forbinde Danmark med verden gennem Grimaldi Groups voksende globale netværk.





© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.