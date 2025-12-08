Vognmandsorganisation er tilfreds med ny højde og totalvægt

Bekendtgørelse er baseret på den nyeste aftale om udmøntningen af midler fra Grøn Fond træder og træder i kraft 1. januar 2026.









Bekendtgørelsen åbner for:





Højere totalvægt for to- og tre-akslede lastbiler

Den tilladte totalvægt for toakslede lastbiler hæves fra 18 til 20 tons uanset energitype. Tilsvarende stiger grænsen for treakslede lastbiler fra 26 til 28 tons, hvilket får betydning for både solotransport og vogntogstransport - især ved høje vogntogsvægte





Ny kategori for fem-akslede lastbiler

Fem-akslede lastbiler med akselafstande på mellem 7,10 og 7,39 meter kan fremover godkendes til 41 tons totalvægt. Kategorien var nævnt i forslag fra 2023, men blev udeladt i den endelige bekendtgørelse, men bliver nu indført









Højere totalhøjde og tungere vogntog om et år

Fra 1. januar 2027 hæves den maksimale tilladte totalhøjde fra 4,10 til 4,20 meter. Samtidig stiger den højeste tilladte vogntogsvægt for de tungeste vogntog fra 56 til 58 tons.









Hos DTL peger man på, at forøgelsen af totalvægten til 58 tons er en udfordring for vogntog med kun én drivaksel, da det danske krav om, at 20 procent af vogntogsvægten skal hvile på drivakslen, betyder, at den maksimale vægt for disse vogntog reelt bliver 57,5 tons. Til sammenligning kræver EU-reglerne 25 procent på drivakslen.









- Vi er meget tilfredse med ændringerne, der endnu en gang sætter de danske vognmænd i stand til at øge kapaciteten og samtidig bevare den grønne profil, siger DTL’s administrerende direktør Erik Østergaard og fortsætter:









- Lidt fleksibilitet omkring drivakseltrykket på 58 tons vogntog og modulvogntogene er dog ønskværdigt. Hvis ikke vognmændene vælger at køre med træk på flere aksler, omfattes de af reglen om, at 20 procent af vogntogsvægten skal hvile på drivakslen. Der findes regler fra modulvogntogene, der kunne løse dette.









To tilknyttede bekendtgørelser om højere totalvægt på modulvogntog (EMS1) og dobbelttrailer-vogntog (EMS2) ventes ifølge DTL at blive publiceret inden for kort tid.









her: Bekendtgørelsen, der træder i kraft torsdag 1. januar 2026, kan ses på retsinformation.dk - klik

