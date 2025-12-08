Politiet tjekkede partybusser i København
Mandag 8. december 2025 kl: 10:56Af: Jesper Christensen
Tungvognscenter Øst under Midt- og Vestsjællands Politi var fredag og lørdag aften i København for at gennemføre kontrol af partybusser sammen med Færdselsstyrelsen og færdselsafdelingen hos Københavns Politi. Flere busser blev indkaldt til syn
Fredag blev der kontrolleret 11 køretøjer. Seks af dem blev efter en tur på politiets bremseprøvestand indkaldt til syn. En af busserne bremsede så skævt, at nummerpladerne blev inddraget på stedet.
Desuden kørte af busserne rundt med en ildslukker, der ikke var blevet kontrolleret siden 2014. Chaufføren manglede også det nødvendige chaufføruddannelsesbevis. Bussen manglede også nødhammere, og så var udsynet gennem forruden ikke godt nok, da det var blokeret af et kæmpe julehjerte.
Lørdag blev der kontrolleret fem busser. En af dem bremsede så skævt, at den blev sendt direkte på værksted. Alle fem busser blev desuden indkaldt til syn. Blandt problemerne var en bus med skarpe skruer i et ryglæn, som var til fare for passagerne, utilstrækkelige lygter, en defekt sele og en utæt udstødning. To af busserne havde desuden en indre bar, der var bygget på en måde, så baren spærrede for udgangen.
© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Ny el-færge får længere ophold på værft i Svendborg
- Politiet tjekkede partybusser i København
- Polsk busproducent var kørt til messe i Bruxelles med verdenspremiere
- Ny plan sætter fokus på knudepunkter
- Værft på Tasmanien skal bygge en elektriske hurtigfærge mere
- 36 busruter bliver ændret i Storkøbenhavn
- 51-årig mand stjal klokker ved jernbaneoverkørsler, hvor en ung mand mistede livet
- Ny bekendtgørelse åbner for 4,2 meter høje køretøjer - og øget totalvægt
- Tre dieseltog fra 1980'erne lever videre
- Nye letbanetog betyder 15 minutters drift til og fra Odder
- Region investerer i otte nye letbanetog
- Svensk togopertør begynder at køre mellem Stockholm og Hamburg via København og Kolding
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!