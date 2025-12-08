Politiet tjekkede partybusser i København

Mandag 8. december 2025 kl: 10:56

Fredag blev der kontrolleret 11 køretøjer. Seks af dem blev efter en tur på politiets bremseprøvestand indkaldt til syn. En af busserne bremsede så skævt, at nummerpladerne blev inddraget på stedet.









Desuden kørte af busserne rundt med en ildslukker, der ikke var blevet kontrolleret siden 2014. Chaufføren manglede også det nødvendige chaufføruddannelsesbevis. Bussen manglede også nødhammere, og så var udsynet gennem forruden ikke godt nok, da det var blokeret af et kæmpe julehjerte.









Lørdag blev der kontrolleret fem busser. En af dem bremsede så skævt, at den blev sendt direkte på værksted. Alle fem busser blev desuden indkaldt til syn. Blandt problemerne var en bus med skarpe skruer i et ryglæn, som var til fare for passagerne, utilstrækkelige lygter, en defekt sele og en utæt udstødning. To af busserne havde desuden en indre bar, der var bygget på en måde, så baren spærrede for udgangen.













© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.