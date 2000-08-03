Hovedstadens havnebusser har sejlet i 25 år

Mandag 11. august 2025 kl: 13:45

- I 25 år har Movia sejlet rundt med passagerer i København. Havnebussen spiller en vigtig rolle i den københavnske infrastruktur og kollektive transport. Den får byen til at hænge sammen over vandet og bringer mennesker tættere på hinanden. Og så sejler havnebussen endda på el, så transporten foregår lydløst og uden CO2-udledning, siger Stine Sander, der er direktør for kunder og kommunikation hos trafikselskabet Movia.





Midlertidigt medlem af Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune og medlem af Movia's bestyrelse, Niels Bjerrum (S) betegner havnebusserne som en ikonisk del af Københavns bybillede.









- Havnebussen er en nøglebrik i kulturlivet på tværs af Københavns Havn, så turen fra for eksempel Nyhavn til Operaen eller Refshaleøen er nem og hurtig, siger han.









For nyligt kunne Movia oplyse, at over en million passager sidste år havde rejst med havnebusserne, som de seneste fem år har været elektriske.





Tirsdag 12. august klokken 12.30 til 15.00 bliver havnebussernes 25-årsdag fejret med cupcakes til de første 100 passagerer ved havnebussens stoppested i Nyhavn.





Fakta om havnebusserne i Hovedstaden:

Der sejler to faste havnebusser - 991 og 992 - på ruten mellem Teglholmen og Orientkaj. Dertil kommer linje 993, som sejler mellem Nyhavn og Operaen i forbindelse med arrangementer på Operaens store scene

Havnebusserne drives af virksomheden GoCollective, der tidligere hed Arriva

Benyttelsen af havnebusserne er størst om sommeren og i weekender - særligt når vejret er godt

Havnebussernes passagerer er typisk københavnere, der tager havnebussen i deres fritid, men også danske og udenlandske turister bruger havnebusserne

De mest benyttede stoppesteder er Nyhavn og Refshaleøen. Herefter kommer Orientkaj, Nordre Toldbod og Teglholmen

Havnebusserne blev eldrevne i 2020. Den samlede flåde består af syv havnebusser, hvoraf seks er i drift og én er reserve

Rutelængde: 9,3 km.

Antal stop: 11

Antal passagerer pr. havnebus: 80

Havnebussen blev indviet torsdag 3. august 2000

© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.