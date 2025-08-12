Lille by i Vendsyssel har fået sin egen landsbybus

Tirsdag 12. august 2025 kl: 10:39

Bussen, der er blevet døbt ”Ålen”, bringer byens borgere fra Gjøl til Busterminalen i Aabybro, hvor man kan komme videre med kollektiv transport i alle retninger.









Bussen kører typisk i de perioder, hvor den ordinære skolebus ikke kører - det vi sige på hverdage efter klokken 17 og i weekender og ferier.









Det er Arbejdsgruppen under Gjøl Borger- og Erhvervsforening, som i samarbejde med Jammerbugt Kommune og med støtte fra Trafikstyrelsen, der har fået landsbybussen ud at køre.









her: Interesserede kan finde køreplan og mere information om bussen på ålen.dk - klik









