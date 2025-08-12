Lille by i Vendsyssel har fået sin egen landsbybus
Tirsdag 12. august 2025 kl: 10:39Af: Jesper Christensen
Landsbyen Gjøl, der ligger i Vendsyssel, har fået en såkaldt landsbybus, som lokale frivillige har fået ud at køre. Det er også frivillige, der står for den daglige drift og for at køre landsbybussen, som forbinder Gjøl med Aabybro, der ligger omkring 20 kilometer vest for Nørresundby
Bussen, der er blevet døbt ”Ålen”, bringer byens borgere fra Gjøl til Busterminalen i Aabybro, hvor man kan komme videre med kollektiv transport i alle retninger.
Bussen kører typisk i de perioder, hvor den ordinære skolebus ikke kører - det vi sige på hverdage efter klokken 17 og i weekender og ferier.
Det er Arbejdsgruppen under Gjøl Borger- og Erhvervsforening, som i samarbejde med Jammerbugt Kommune og med støtte fra Trafikstyrelsen, der har fået landsbybussen ud at køre.
Interesserede kan finde køreplan og mere information om bussen på ålen.dk - klik her:
