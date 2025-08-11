Italiensk producent af erhvervskøretøjer kan få indiske ejere
Mandag 11. august 2025 kl: 15:12Af: Jesper Christensen
Indiske Tata Motors og italienske Iveco Group har indgået en aftale om, at Tata Motors overtager alle almindelige aktiver i den italiens-ejede producent af lastbiler, busser, varebiler og andre erhvervskøretøjer. En betingelse for, at aftalen kan blive gennemført, er, at Iveco Group's produktion af militært udstyr bliver udskilt af Iveco Group
Med aftalen ønsker de to selskaber at skabe en global aktør på området for produktion, udvikling og markedsføring af erhverskøretøjer.
Prisen, som Tata Motors skal betale, lyder på 14,1 euro pr. aktie. For Iveco Group repræsenteret tilbuddet på den civile del af Iveco Group's aktiviteter en betaling på 3,8 milliarder euro - cirka 28,3 milliarder kroner.
Tata Motors er Indiens største bilproducent. Produktionen består af personbiler, lastbiler varebiler og busser.
Tata Motors ejer også bilmærkerne Jaguar og Land Rover, som koncernen købte af amerikanske Ford i 2008.
