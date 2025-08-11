Letbaneselskab vil selv vedligeholde sin infrastruktur

Mandag 11. august 2025 kl: 13:24

Målet er at effektivisere vedligeholdelsesomkostningerne, som ifølge Aarhus Letbane ligger på et højere niveau end forventet, da Letbanen blev etableret.









Ved selv at stå for opgaverne, kan Aarhus Letbane i højere grad selv vurdere, hvor der kan justeres på planlægning og udførsel. Samtidig giver hjemtagningen en økonomisk gevinst til letbanens ejere, Region Midtjylland og Aarhus Kommune.









Aarhus Letbane oplyser, at alt efter opgavernes karakter vil andre mindre kontrakter ikke blive forlænget, mens andre vil fortsætte.









Der vil fortsat være en række opgaver som Aarhus Letbane udbyder i fri konkurrence. Det drejer sig eksempelvis om meget specialiserede ydelser som skinnesvejseopgaver, og ydelser, der kræver større maskinel - for eksempel sporjustering. Større projekter, der kræver en større organisation og måske specielle maskiner, vil også blive udbudt.









Aarhus Letbane vil selv stå for såkaldte normopgaver samt fejlretningen, der foregår hele døgnet året rundt.









- Vi mener, at vi kan skabe en større synergi mellem opgaverne ved selv at kunne disponere over egne ressourcer, siger administrerende direktør Michael Borre, der understreger, at man hos Aarhus Letbane har været meget glade for samarbejdet med Aarsleff Rail, der bliver betegnet som meget professionelle og kompetente.









- Vi har været glade for arbejdet med vedligeholdelsen af Aarhus Letbane og det samarbejde vi har haft omkring projektet, siger administrerende direktør for Aarsleff Rail, Thomas Mollerup, der tilføjer:









- Vi ønsker Letbanen held og lykke med den trufne beslutning om at hjemtage dele af arbejdet med den løbende vedligeholdelse.









Der ligger nu en proces det næste år hvor Aarsleff Rail fortsat løser opgaverne samtidig med, at overdragelsen af opgaver, materialer med videre vil blive planlagt.

