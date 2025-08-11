Færge til Tunø slog passagerekord
Mandag 11. august 2025 kl: 12:30Af: Redaktionen
I løbet af juli sejlede 16.056 passagerer med færgen, der sejler mellem Hou på Jyllandssiden og Tunø Havn på Tunø
Dermed sejlede Tunøfærgen en ny rekord hjem. Den hidtidige rekord fra 2020, hvor billetterne var gratis på grund af corona, lød på 15.383 passagerer.
Overfartsleder Bjarne Møllgaard peger på tre grunde til, at flere ville til Tunø denne sommer:
- Nedsatte færgepriser i højsæsonen
- Fire daglige afgange på hverdage
- En sommer med sol og næsten ingen regn
