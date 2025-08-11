Færge til Tunø slog passagerekord

Mandag 11. august 2025 kl: 12:30

Dermed sejlede Tunøfærgen en ny rekord hjem. Den hidtidige rekord fra 2020, hvor billetterne var gratis på grund af corona, lød på 15.383 passagerer.









Overfartsleder Bjarne Møllgaard peger på tre grunde til, at flere ville til Tunø denne sommer:

Nedsatte færgepriser i højsæsonen

Fire daglige afgange på hverdage

En sommer med sol og næsten ingen regn





