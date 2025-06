Brancheorganisation på energiområdet får ny politisk chef

Torsdag 26. juni 2025 kl: 09:55

Søren Rosenkilde Clausen er ny politisk chef i Drivkraft Danmark.

Af: Redaktionen

Drivkraft Danmark, der arbejder målrettet for den grønne omstilling af transporten gennem elektrificering af vejtransporten og Power-to-X til skibe og fly, har ansat Søren Rosenkilde Clausen som ny politisk chef, da brancheorganisationen har behov for en tydelig politisk tilstedeværelse.









- Med Søren får vi en politisk chef, der forstår transportbranchen i dybden og kan omsætte den forståelse til reel indflydelse. Sørens indsigt, netværk og strategiske tæft gør ham til den helt rette til at styrke vores stemme i en tid, hvor elektrificering og PtX aldrig har været vigtigere for den grønne omstilling af transporten, siger Jacob Stahl Otte, der er direktør i Drivkraft Danmark.









Søren Rosenkilde Clausen kommer med mange års erfaring fra krydsfeltet mellem infrastruktur, energi og politik. Senest har han været public affairs-chef i Københavns Lufthavne, hvor han i fem år har stået i spidsen for det politiske arbejde.









- Jeg glæder mig til at blive en del af Drivkraft Danmark, hvis medlemmer leverer samfundskritiske ydelser til transportsektoren herunder ikke mindst i forhold til den grønne omstilling, hvor elektrificering og Power-to-X spiller en afgørende rolle, siger Søren Rosenkilde Clausen og fortsætter:









- Vi står midt i en transformation, hvor den teknologiske udvikling og politiske beslutninger skal spille tæt sammen. Her vil jeg bruge min erfaring til at sikre, at vores medlemmers løsninger og perspektiver bliver hørt og får gennemslagskraft.









Ud over sine erfaringer fra sin tid i som public affairs-chef i Københavns Lufthavne har Søren Rosenkilde Clausen også erfaring fra Sund & Bælt, Helsingør Kommune og Transportministeriet. Han tiltræder stillingen mandag 11. august og får ansvar for Drivkraft Danmarks samlede politiske interessevaretagelse.













