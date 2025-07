Nyt skib hos dansk rederi sejler ud på fast kontrakt

Onsdag 30. juli 2025 kl: 16:39

© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Cadeler købte det nybyggede jack-up-skib i sidste måned, og skibet er nu officielt blevet leveret til selskabet. Det bliver det ottende skib i Cadeler's voksende flåde af skibe til brug for installation og vedligeholdelse af offshore-vindmølleprojekter i stor skala.I forbindelse med leveringen af Wind Keeper har Cadeler underskrevet en langsigtet kontrakt med Vestas. Kontrakten omfatter en fast periode på tre år med yderligere muligheder for i alt to og et halvt år. Den faste værdi af kontrakten for Cadeler er cirka 210 millioner euro. Hvis alle muligheder udnyttes, forventes kontrakten at være over 380 millioner euro værd for rederiet.»Wind Keeper« vil fungere som et alsidigt serviceskib, der understøtter både drift og vedligeholdelse (O&M) samt transport og installation (T&I) opgaver for Vestas på nuværende og fremtidige offshore vindmølleprojekter.»Wind Keeper« sejlede fra Kina til Europa tidligere i juli, hvor det inden kontraktens start i 1. kvartal 2026 vil gennemgå en række opgraderinger, der skal forbedre dets operationelle kapacitet og tilpasse de ombordværende kapaciteter til resten af Cadelers flåde. Skibet vil blive udstyret med seafastening til tre sæt af Vestas V236-15.0 MW turbiner og vil blive opgraderet til at understøtte installationer i det voksende 15 MW segment.- Den første kontrakt for »Wind Keeper« er grunden til, at vi besluttede om at erhverve skibet. Vi ser en stigende efterspørgsel i Europa efter fleksible, højtydende skibe, der kan understøtte både O&M og installationsopgaver, og skibet passer perfekt til den profil, siger Mikkel Gleerup, der er administrerende direktør for Cadeler,Han peger på, at »Wind Keeper« har den dobbelte kapacitet inden for installation og service, hvilket giver skibet en central rolle i Cadelers' aktiver i forbindelse med konstruktionen og den langsigtede vedligeholdelse af offshore vindmølleparker i de kommende år.»Wind Keeper« er bygget i 2024 og udstyret med avancerede europæiske systemer, herunder en Huisman-hovedkran med en løftekapacitet på 2.200 ton. Skibets 120-meter jack-up ben betyder, at det kan operere effektivt under dybe og barske offshore forhold.