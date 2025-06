Danmarks største containerhavn håndterede 30 procent flere containere i maj

Onsdag 18. juni 2025 kl: 11:46

Af: Redaktionen

Det øgede antal containere i maj, hvor der i uge 22 alene blev sat ny ugerekord med 19.127 teu, kommer efter en fremgang på 14 procent i de foregående fire måneder sammenlignet med de tilsvarende måneder sidste år.









- Jeg er tilfreds med, at vi sammen med erhvervslivet og virksomhederne på havnen formår at levere solid fremgang i containeromsætningen. Det sker i en tid, hvor nye containerruter er kommet til Aarhus samtidig med, at den geopolitiske usikkerhed tager til, og hvor der sker store forskydninger i den globale handel, siger administrerende direktør i Aarhus Havn, Thomas Haber Borch, og fortsætter:









- Vores opgave som havn er til hver en tid at sikre forsyningen uanset omstændighederne. Her står vi, trods presset på vores kajnære arealer, et godt sted med effektiv og konkurrencedygtig drift.





© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.