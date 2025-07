Ændrede droneregler er trådt i kraft

Tirsdag 22. juli 2025 kl: 12:29

Af: Redaktionen

Trafikstyrelsen peger på, at æÆndringsbekendtgørelsen, der har nummer 527, supplerer den gældende dronebekendtgørelse med nummer 1649 fra 2023. Dermed gælder der fremover to bekendtgørelser på droneområdet.









Trafikstyrelsen fremhæver følgende væsentlige ændringer:





Afstand til flyvepladser:

Afstandskravene for offentligt godkendte flyvepladser afhænger nu af, om flyvepladserne anvendes til instrumentflyvning (IMC) eller kun flyvning under visuelle vejrforhold (VMC).





For IMC-flyvepladser må droner ikke længere flyve nærmere end 8 kilometer (tidligere 5 kilometer), medmindre fjernpiloten har et A2-kompetencecertifikat.





I de tilfælde gælder følgende nye højdebegrænsninger:

0-2 kilometer: Ingen flyvning uden tilladelse

2-3 kilometer: Flyvning tilladt max 30 meter over banehøjden

3-6 kilometer: Flyvning tilladt max 40 meter over banehøjden

6-8 kilometer: Flyvning tilladt max 100 meter over banehøjden inden for ind- og udflyvningszonen, max 120 meter over banehøjden uden for ind- og udflyvningszonen. Dog aldrig højere end 120 meter AGL (over havets overflade)

For VMC-flyvepladser må droner ikke længere flyve nærmere end 4 kilometer (tidligere 5 kilometer), medmindre fjernpiloten har et A2-kompetencecertifikat.





Højdebegrænsningerne bevares som hidtil:

0-2 kilometer: Ingen flyvning uden tilladelse

2-3 kilometer: Flyvning tilladt max 30 meter over banehøjden

3-4 kilometer: Flyvning tilladt max 40 meter over banehøjden





Trafikstyrelsen fremhæver her specielt, at zonen for Thisted Flyveplads fremover er 6 kilometer, fordi banen er længere end ved andre VMC-flyvepladser.





Vandflyvepladser:

Landets to offentligt godkendte vandflyvepladser i Aarhus og København defineres nu som flyvesikringskritiske områder. Fremover må man kun flyve nær vandflyvepladser, hvis man har et A2-kompetencecertifikat, og hvis vandflyveren ikke er i området eller er landet og ligger til dok





Flyvning med A2-kompetencecertifikat er dog tilladt under ud- og indflyvning, hvis man ikke flyver højere end den bygning eller hindring, som dronen flyves ved, og dronen er fortøjet





Vandflyverens placering kan følges på de hjemmesider, der formidler information om flytrafik. Derudover arbejdes der på en løsning, så vandflyverens placering kan ses på droneregler.dk/dronezoner









Droneoperatører:

En droneoperatørregistrering gælder nu i 3 år og skal fornyes inden udløb, hvis man ønsker at fortsætte med at flyve med drone. Tidligere var der ingen udløbsdato på en droneoperatørregistrering









Fortøjede droner:

Fremover skal fortøjede droner overholde alle regler for droneflyvning









Forsikring:

Minidroner, der ejes og flyves af privatpersoner, behøver ikke længere at være forsikret for mindst 0,75 millioner SDR (Special Drawing Rights)









her: Interesserede kan se ændringsbekendtgørelsen









