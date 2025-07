Norsk flyselskab vil udbetale udbytte for første gang

Af: Redaktionen Norwegian-koncernens driftsresultat (EBIT) i andet kvartal blev på 1.250 millioner norske kroner og en driftsmargin på 12,2 procent, hvilket er det næsthøjeste driftsresultat og den næsthøjeste driftsmargin i selskabets historie. Likviditetsbeholdningen var på 13,8 milliarder norske kroner ved udgangen af kvartalet, hvilket var 3,3 milliarder kroner højere end i det foregående kvartal. Baggrunden var en god operationel pengestrøm og finansiering af det tidligere køb af ti fly.- Vi er meget tilfredse med at kunne præsentere et kvartal med flere positive rekorder for både Norwegian og Widerøe. Driftsresultatet og -marginen er de næsthøjeste, vi nogensinde har haft i et andet kvartal. Både tallene for belægningsgrad og antal passagerer er desuden de højeste i et andet kvartal efter pandemien. Derudover har vi nået en vigtig milepæl: For første gang i Norwegians 23-årige historie vil selskabet udbetale udbytte, som er fastsat til 0,90 norske kroner pr. aktie, siger Norwegian's koncernchef Geir Karlsen.Udbyttet er fastsat af Norwegian's bestyrelse på baggrund af bemyndigelse fra den ordinære generalforsamling i maj tidligere i år. Norwegian vil allokere det udestående beløb til selskabets resterende obligationslån, som muliggør udbetaling af udbytte. Udbyttet vil hovedsageligt blive udbetalt fra selskabets udbyttefond.I andet kvartal havde Norwegian-koncernen 7,6 millioner passagerer, hvoraf 6,5 millioner var Norwegian-passagerer og 1,1 millioner var Widerøe-passagerer. Sammenlignet med sidste år steg passagertallet med 192.000 og 82.000 for henholdsvis Norwegian og Widerøe. Belægningsgraden i kvartalet var 85,2 procent for Norwegian, en stigning på 2,8 procentpoint fra sidste år, mens Widerøe havde en belægningsgrad på 73,9 procent, en stigning på 3,7 procentpoint fra samme periode sidste år.- Vi ser fortsat gode salgstal, og bookingtrenden ind i juli, august og efteråret ser lovende ud for Norwegian med næsten ti procent flere solgte billetter end på samme tid sidste år. Med købet af 13 tidligere leasede fly samt aftalen om at købe 11 CFM LEAP-1B-motorer, ser vi tydelige resultater af vores flådestrategi. Kort sagt, ser vi en positiv udvikling på vej ind i anden halvdel af 2025, siger Geir Karlsen.