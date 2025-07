Rumænsk chauffør kan se frem til bøde på 30.000 kroner

Fredag 11. juli 2025 kl: 10:21

Af: Redaktionen

Politiet kunne konstatere, at lastbilens kontrolapparat viste, at lastbilens rumænske chauffør havde brudt køre-og hviletidsreglerne flere gange fra 27. maj til 7. juli.









Chaufføren blev sigtet for 15 gange at have brudt reglerne, og lastbilen blev tilbageholdt indtil, chaufføren og vognmanden havde betalt et depositum, som kunne dække den forventede bødestraf på 30.000 kroner til chaufføren og 60.000 kroner til vognmanden.









Chaufføren kan desuden forvente en ubetinget frakendelse af førerretten.









Da politiet havde modtaget den krævede depositum blev lastbilen udleveret til vognmanden. Anklageskriftet blev forkyndt for begge, og sagen vil blive afgjort ved retsmøde til oktober.

© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.