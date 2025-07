Transportvirksomhed i Kolding med over 100 medarbejdere er gået konkurs

Fredag 11. juli 2025 kl: 09:59

Af: Jesper Christensen

Statstidende skriver videre, at advokat Anders Braad, der har adresse på Skibbrogade i Aalborg, er udpeget som kurator.









Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest tre uger efter bekendtgørelsen i Statstidende.









Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til at anmelde sit krav til boets kurator inden fire uger efter bekendtgørelsen i Statstidende opgjort pr. 9. juli.









Skifteretten i Kolding har samtidig taget selskaberne Contrans Driftsmateriel ApS med CVR-nummer 40021558 og Contrans Ejendomme med CVR-nummer 30600827 under konkurs. De to selskaber delte adresse og ejer med Contrans A/S. Selskaberne var via HHH Holding ApS på Merkurvej i Kolding Henrik Holger Hansen









Ifølge den senest offentliggjorte årsrapport opgjort pr. 31. december 2023, der umiddelbart er tilgængelig på CVR.dk, beskæftigede Contrans A/S 146 medarbejdere i 2023.









Resultatet efter 2023 var et underskud på 6.408.000 kroner mod et overskud året får på 15.642.000 kroner. Balancen var på 75.740 millioner kroner og egenkapitalen på 28.885.000 kroner.





