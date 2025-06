Havneselskab og tøjkoncern arbejder med mindre CO2-belastning

Torsdag 19. juni 2025 kl: 16:00

Af: Redaktionen

I den sammenhæng er Bestseller-koncernen i færd med at reducere udledninger fra kørte lastbilkilometer på vejnettet, da en del af koncernens gods bliver fragtet af A.P. Møller Mærsks containerskibe via Fredericia Havn, så der er kortere afstand fra havn til lagerfacilitet.









- Det strategiske samarbejde med Bestseller involverer også A.P. Møller Mærsk og deres anløb på Fredericia Havn med gods fra Bestseller. Her er vi begyndt at forberede til landstrøm til containerskibe, så aktiviteterne på havnen også reducerer CO2-udledningen. I relation til de reducerende tiltag på havnen er vi også i dialog med Bestseller om, hvad vi kan gøre for dem i Taulov Dry Port, og det kommer til at afføde øget automatisering og flere ladestandere til lastbilerne, siger Rune D. Rasmussen, der er administrerende direktør i ADP A/S.









- Alt vores materiel i Taulov Dry Port er elektrisk, og hele vores energiforbrug bliver dækket med grøn strøm fra vores moderselskab, Heartlands, solcellepark i Holstebro. Når vi nu øger kapaciteten i Taulov Dry Port, vil det også betyde mere fragt via Fredericia Havn, da det er et afgørende element i vores logistikstrategi at reducere vores CO2-aftryk fra lastbilerne. Og med så kort afstand mellem Fredericia Havn og Taulov Dry Port kan vi reducere lastbilkilometerne på lande- og motorvejsnettet gevaldigt, siger Allan Kyhe Kjærgaard, der er logistikdirektør hos Bestseller.





