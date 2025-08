Mindre firma startede med persontransport og skiftede til kurertransport - og er gået konkurs

Søndag 3. august 2025 kl: 11:10

Af: Redaktionen

Statstidende skriver videre, at advokat Anders Ole Bendtsen, der har adresse Ved Vesterport i København, er udpeget som kurator. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg.









Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest tre uger efter bekendtgørelsen i Statstidende.









Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til at anmelde sit krav til boets kurator inden fire uger efter bekendtgørelsen i Statstidende opgjort pr. 30. juli.









Virksomhedens senest offentliggjorte årsrapport opgjort pr. 31. december 2024 viste et overskud efter skat på 717.461 kroner, en balance på 1.395.364 kroner og en egenkapital på 932.298 kroner.









Selskabets ledelse, der 15. marts 2025 bestod af Simon Wybrandt Schou, der også var selskabets reelle ejer, oplyste i årsrapporten, at den anså betingelserne for at udelade revision for opfyldt.









Fra selskabets årsrapport:





"Selskabets væsentligste aktiviteter består i at drive post- og kurervirksomhed herunder gennemførelse af byggeprojekter og handel med motorcykler, biler, bussser, trailere og andre kørertøjer".

"Ændring af ledelsen i 2024 har medført en væsentlig stigning i selskabets omsætning i regnskabsåret som forventet. Direktionen varetages i dag af Simon Wibrandt Schou".

"Nuværende direktion har planlagt at styrke selskabets forretningsområder indenfor gennemførelse af byggeprojekter og forøge antallet af køretøjer i kommision således at selskabets samlet set vil øge omsætning uden den store kapitalbinding i varelagre".

"Efter årsrapportens indberetning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne ændre den finansielle stilling".

© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.