Fragtmængderne fald i flere regioner

Fredag 11. juli 2025

Af: Redaktionen

De samlede fragtmængder, som rederikoncernen DFDS transporterede i juni endte på 3,4 millioner lanemeter, hvilket var 1,7 procent lavere end i 2024 og 3,7 procent lavere justeret for ruteændringer









DFDS oplyser videre, at vækstraterne for året til dato var henholdsvis et fald på 0,2 procent og 1,3 procent.









Når det gælder nordsømængderne, var de påvirket af en national strejke i Sverige, der påvirkede driften i Göteborgs Hamn, hvilket igen påvirkede mængden af fragt i negativ retning









Middelhavs-mængderne var også lavere end i 2024 på grund af kapacitetsreduktioner afledt af ny færge-konkurrence mellem Tyrkiet og Italien.









Mængderne på Den Engelske Kanal var lavere end i 2024, justeret for de nye Jersey-ruter, delvist på grund af en nedgang i det samlede marked på Doverstrædet. Østersømængderne var på niveau med 2024, mens mængderne på Gibraltar-strædet var højere end i 2024.









I de seneste 12 måneder, 2025-24, steg DFDS' samlede transporterede fragt-lanemeter 3,7 procent fra 40,0 millioner i 2024-23 til 41,5 millioner i 2025-2024. Justeret for ruteændringer var stigningen på 0,3 procent.









På passagerområdet faldt antallet af passagerer i juni justeret for ruteændringer med 7,1 procent til 414.000 i forhold til 2024 og den justerede år-til-dato vækstrate var på minus 4,4 procent.









Den månedlige nedgang skyldtes færre passagerer på Doverstrædet.









Antallet af biler i juni var 9,3 procent lavere end i 2024 justeret for ruteændringer.









I de seneste tolv måneder steg det samlede antal passagerer med 10,4 procent fra 5,5 millioner i 2024-23 til 6,1 millioner i 2025-24. Justeret for ruteændringer var der tale om et fald på 0,7 procent.









Ruteændringerne, som DFDS peger på, omfatter salget af Oslo-Frederikshavn-København sidst i oktober 2024, Tarifa-Tanger Ville på grund af betydelige kapacitetsændringer forud for exit fra ruten først i juni i år og tilgang af Jersey-ruter fra sidst i marts i år.





DFDS færgemængder

Juni

Sidste 12 måneder Fragt 2023 2024 2025 Ændr.

2023 2024 2025 Ændr. Lanemeter, '000 3.415 3.578 3.422 -4,3 %

38.991 40.001 41.466 3,7 %



















Passager 2023 2024 2025 Ændr.

2023 2024 2025 Ændr. Passagerer, '000 416 608 450 -26,1 %

4.341 5.480 6.052 10,4 %

