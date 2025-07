Fem 13-liters tilpassede lastbilmotorer driver indlandsfragtskib

Onsdag 9. juli 2025 kl: 10:35

Af: Redaktionen

Skibets NOx-emissioner er også fem gange lavere sammenlignet med tilsvarende fartøjer, der er udstyret med en konventionel drivlinie. Og så gør den dieselelektriske drivlinie det 4.600 tons tunge »Mannheim« meget mere støjsvagt og mere komfortabelt. Skibet skal sejle for Rhenus Partnership, der er et datterselskab af den tyske logistikspecialist Rhenus Group, mellem Sydtyskland, Antwerpen og Rotterdam.





Innovativ dieselelektrisk drivlinie

Idéen med at bruge en dieselelektrisk drivlinie kom først fra Rhenus. De henvendte sig til Vink Diesel, der er en familiedrevet virksomhed med base i Sliedrecht i Holland, og bad dem om at udstyre »Mannheim« med en drivlinie med fem Paccar MX-13 motorer. Hver af de fem motorer, som blev tilpasset til marinebrug af den hollandske virksomhed NPS Driven, driver en generator, der leverer kraft til to elektriske motorer og i sidste ende til skibets to skruer.





Emissionsfri sejlads

Drivlinien leverer en maksimal effekt på 2.650 hk (1.946 kW). Et særligt effektstyringssystem styrer antallet af MX-13 motorer, der skal være i drift, og ved hvilken kapacitet. Når »Mannheim« transporterer en fuld last op ad floden, anvendes alle fem motorer til at generere den maksimale mængde elektricitet. Og når der sejles ned ad floden, er én motor mange gange tilstrækkeligt. Denne fleksibilitet giver betydelige brændstofbesparelser og en stor reduktion i CO2-emissioner.





Et ekstra batteri og en ekstra brintdrevet energiforsyning gør det endda muligt midlertidigt at slukke for motorerne, så skibet kan manøvreres helt elektrisk - og emissionsfrit - når det er i havn. »Mannheim« kan også sejle emissionsfrit, når det passerer byer, der ligger ved floderne.





- Denne løsning giver store fordele, siger Peter van der Heijden, der er direktør for NPS Driven.









- Paccar MX-13 motorernes effektivitet er uovertruffen, og de er kun i drift, når der er behov for det. Sammenlignet med tilsvarende konventionelle drivlinier er brændstofforbruget og CO2-emissionerne 30 procent lavere. Og det faktum, at Rhenus har valgt HVO som brændstof, betyder, at CO2-emissionerne reduceres med yderligere 90 procent. NOx-emissionerne fra PACCAR MX-13 motorerne er også fem gange lavere end de reneste marinemotorer, der aktuelt er på markedet, påpeger han videre.









- Til en drivlinie, der er så revolutionerende som denne, ønskede vi at finde den mest effektive og reneste energikilde på markedet. DAF's Paccar MX-13 motor var den bedste løsning på alle fronter, siger Robert Graf-Potthoff, der er teknisk inspektør hos Rhenus.









Han peger på, at Paccar MX-13 motorerne kræver langt mindre vedligeholdelse end en konventionel marinemotor, hvilket øger skibets tilgængelighed betydeligt.





