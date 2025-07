Uddannelsesorganisation åbner for chaufføruddannelse til bus i Rødekro

Onsdag 9. juli 2025 kl: 10:53

Af: Redaktionen

Uddannelsen, har hidtil været udbudt i Vejen, men rykker tættere på borgerne i det sydlige Jylland for at imødekomme både en stigende chaufførmangel og et massivt lokalt ønske om mere nærhed i uddannelsestilbuddene.









Hos Dekra peger man på, at der er stor efterspørgsel efter buschauffører. Samtidig har både jobcentre, a-kasser og lokalpolitikere i grænseområdet længe efterlyst uddannelser tættere på borgerne. Med den nye busuddannelse i Rødekro vil Dekra skabe bedre adgang til uddannelse og styrke tilgangen af nye chauffører.









- Vi har lyttet til det lokale behov. Når vi får henvendelser fra både jobcentre og politikere og samtidig kan se, at transportbranchen mangler chauffører, så lytter vi. Vi ønsker at støtte lokalområdet ved at tilbyde relevant uddannelse tættere på borgerne, og vi håber på stor opbakning, siger Torben Lauesen, der er administrerende direktør i Dekra Syd.









Som landets største samlede aktør inden for transportuddannelser har Dekra et stort netværk i branchen. Det betyder, at mange kursister får hjælp til at komme videre i job, når de står med kørekortet i hånden.









